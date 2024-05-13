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الإمارات تستقبل عصام صاصا وتغدق عليه رغم جريمته.. كيف هرب من مصر إلى دبي؟

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الإمارات تستقبل عصام صاصا وتغدق عليه رغم جريمته

وطن – من دبي بالإمارات العربية المتحدة حيث يستعد لإقامة أكثر من حفلة هناك رغم الجريمة التي ارتكبها في مصر، عرض مؤدي المهرجانات المصري “عصام صاصا” الذي يشغل اسمه مواقع التواصل منذ فترة، الصلح مع عائلة الضحية التي دهسها بسيارته منذ أيام.

وكان صاصا واسمه الحقيقي “عصام محمد” قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق “دائري المنيب” في الطالبية جنوب العاصمة المصرية ما تسبب في وفاته.

وعلى الفور أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

كيف هرب من مصر وكيف استقبلته دبي رغم جريمته؟

وبعد دهسه للضحية تم القبض على عصام صاصا وإجراء تحليل مخدرات له والذي ثبتت إجابيته، لكن الغريب والصادم للجميع هو ظهور صاصا بعدها في الإمارات بشكل مفاجئ.

ما دفع الجميع الجمهور للتساؤل عن كيفية دخوله الإمارات واستقباله رغم أنه على ذمة قضية جنائية ومتهم بالقتل؟ والأغرب كيف غادر مصر وكيف سمحت له السلطات بالهروب؟

وكانت النيابة العامة بالعمرانية، أصدرت قرراً بإخلاء سبيل صاصا بعد القبض عليه بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، وتسليمه لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وقال المستشار “علي فايز” محامي أحمد مفتاح ضحية حادث دهس عصام صاصا، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه وتقديم كل ما يرضيهم.

وفي تصريح لموقع ” الفجر ” المصري أبدى فايز اندهاشه واستياءه من تصريحات زوجة عصام صاصا، مشيرا الى أنها تعرضها للمساءلة القانونية.

حيث زعمت زوجة صاصا عبر منشور في تطبيق انستجرام بأن زوجها يتم مساومته بملايين.

وأضاف فايز أن هذا الكلام يعد اتهاما صريحا لأسرة المجني عليه ومرفوض لأن الادعاء المدني حق كفله القانون وليس مساومة لأحد.

ووفق جدول الحفلات المقررة لعصام صاصا، فإنها قد تستمر لمدة شهر لإحياء عدة حفلات غنائية، وحال وصول مطرب المهرجانات من مطار القاهرة سيلقي القبض عليه.

وكان عصام صاصا، تسبب في وفاة شخص يدعى أحمد مفتاح يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك بعد دهسه أعلى دائري المنيب يوم 6 مايو الجاري.

وأصدرت جهات التحقيق بالجيزة قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، ووضعه على قائمة ترقب الوصول بعد سفره لإحياء حفل بالإمارات.

وجاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي اثبت إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة أثناء قيادته لسيارته، ودهس شاب أعلى دائري الطالبية بالجيزة.

إطلاق سراح صاصا بكفالة ثم تأخير نتيجة تحليل المخدرات الخاص به حتى هروبه خارجه مصر، وبعدها يصدر أمر بوضعه على قوائم الترقب، اعتبره ناشطون تواطئ من السلطات أو من بعض المسؤولين الذين سمحوا لمطرب المهرجانات بالهروب.

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