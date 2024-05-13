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استهزأت بشعائر الإسلام.. مقاطع اللبنانية المجاهرة بالشذوذ شادن فقيه تجرها للمحكمة

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استهزأت بشعائر الإسلام.. مقاطع اللبنانية المجاهرة بالشذوذ شادن فقيه تجرها للمحكمة

وطن – تقدمت المرجعيات الدينية الإسلامية السنية والشيعية في لبنان، يوم الجمعة الماضي، بشكاوى جنائية ضد ممثلة كوميدية تجاهر بمثليتها الجنسية وتدعم للشواذ تدعى “شادن فقيه”، بعد أن أثار رسم ساخر لها حول “صلاة الجمعة” جدلاً عبر الإنترنت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في البلاد قدم، يوم الجمعة، شكوى جنائية ضد الممثلة “شادن فقيه” بتهمة “جرائم الكفر وإهانة الشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية”.

وجاء ذلك وفقاً لأحكام المواد 317 و 473 و 474 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تعاقب على الأفعال الجرمية المتمثلة بجرائم التجذيف باسم الله وتحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

وتتعرض فقيه منذ يومين لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو، لم يعرف تاريخ تصويره، تسخر فيه من بعض طقوس الصلاة، وتنتقد أداء أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة.

شادن فقيه مجاهرة بالمثلية

وتُعرف فقيه، التي تجاهر بمثليّتها في بلد يُجرّم العلاقات “المنافية للطبيعة”، بجرأتها في المقاطع الكوميدية التي تقدمها. وغالباً ما تستخدم ألفاظاً بذيئة وتتجاوز خطوطاً حمراء في مقاربة قضايا إشكالية، على غرار الدين والجنس.

وكانت “شادن الفقيه” قد ظهرت في مقطع فيديو لم يعرف تاريخ تصويره، تسخر فيه من بعض طقوس الصلاة لدى المسلمين، وتنتقد أداء أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة.

نائب تقدم بدعوى ضد شادن فقيه

وبدوره تقدم النائب الدكتور عماد الحوت بإخبار بحق شادن فقيه، وقال في بيان نشره عبر حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- : “لأن حرية الفرد تقف عند حدود حرية وحقوق الآخرين، ولأن الحرية قيمة بناء وليس قيمة هدم وإيذاء للآخرين ولقيم المجتمع.”

وتابع: “لأن لبنان دولة تقوم على القيم والدولة تؤدي فروض الإجلال لله تعالى وتحترم جميع الاديان والمذاهب (المادة ٩ من الدستور)، قررت تقديم إخبار بحق المدعوة شادن فقيه حتى لا يكون عملها سابقة تدفع لتغيير طبيعة المجتمع اللبناني من مجتمع إيمان وقيم إلى مجتمع تفلّت من الأخلاق”.

ودعا النائب “الحوت” الجهات الأمنية والقضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً وملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال، وتقديمهم للعدالة، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان قد أمر يوم، الخميس، دار الفتوى – أعلى سلطة دينية سنية في البلاد – بتقديم شكوى ضد فقيه بتهمة “التطاول على الذات الإلهية والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ”.

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وأثارت النكات الفظة للمدعوة شادن الفقيه غضب الكثير من اللبنانيين، على الرغم من سمعة البلاد كواحدة من أكثر مجتمعات العالم العربي تسامحاً.

وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” إن القضاء لم ينظر بعد في الشكاوى المرفوعة ضد فقيه لأن القاضي المختص لا يزال في الخارج.

نقابة الممثلين تتبرأ منها

وعلى خلفية السجال الدائر حول شادن فقيه التي رُفعت بحقها ثلاث دعاوى قضائية بتهمة السخرية من الدين الاسلامي، وازدراء الأديان تبرأت نقابة الممثلين في لبنان من ممثلين “يسيئون للذوق العام والمعتقدات”.

وقالت نقابة الممثلين في بيان وقعه النقيب نعمة بدوي، وبدا أنه موجه لشادن فقيه من دون تسميتها: “بعد انتشار ما يسمّى “ستاند اب كوميدي” على صعيد واسع عبر منصّات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول ومنها مع الأسف ما هو دون المتدنّي من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين والذين يتناولون مواضيع تمس بالذوق الفني وتسيء للمعتقدات الاجتماعية والدينيّة.”

بيان عن نقابة الممثلين في لبنان
بيان عن نقابة الممثلين في لبنان

وأضافت النقابة: “كأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية”.

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