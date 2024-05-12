NYT:طلاب الجامعات يلجأون للجزيرة وفقدوا الثقة بالإعلام الأمريكي.. هكذا عززت إسرائيل شعبية القناة القطرية

وطن – بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن “نيك ويلسون” يتابع عن كثب أخبار الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. لكن “ويلسون” وهو طالب في جامعة كورنيل، انتقائي عندما يتعلق الأمر بنظامه الإعلامي: باعتباره ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين، فهو لا يثق في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى حول الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويقول نيك: “لا أثق بالتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى حول الحرب الإسرائيلية في غزة، وبدلاً من ذلك ألجأ إلى شبكة الجزيرة التي أرى أن روايتها حول الحرب موثوقة.”

وشدد تقرير الصحيفة على أن طلاب الجامعات الأمريكية يقدرون التغطية التي يقدمها مراسلي الشبكة القطرية الإخبارية، على الأرض في غزة ويدركون التضحيات التي يقدمونها لنقل الأحداث من هناك.

طلاب الجامعات فقدوا الثقة بإعلامهم ولجأوا للجزيرة

وأوضح أن الحظر الإسرائيلي الأخير لأنشطة الجزيرة رفع مكانتها بين العديد من الطلاب المتظاهرين في الجامعات الأمريكية.

وقال العديد من الطلاب المتظاهرين في المقابلات الأخيرة إنهم كانوا يسعون للحصول على تغطية ميدانية للحرب في غزة، وفي كثير من الأحيان، وجهة نظر مؤيدة بشدة للفلسطينيين – وهم يتجهون إلى وسائل الإعلام البديلة لتحقيق ذلك. ومن تلك الوسائل الصحفيين الفلسطينيين المستقلين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبحثون عن معلومات حول ما يحدث في غزة.

كما أن قناة الجزيرة لديها تغطية أكثر اتساعًا في غزة من أي قناة أخرى. وأشار الطلاب أيضًا إلى التضحيات التي قدمتها لرواية القصة هناك. وقد استشهد صحفيان من قناة الجزيرة منذ بداية الحرب.

وقال “بن توف” الأستاذ المشارك في الصحافة بجامعة مينيسوتا: “تلعب الجزيرة هذا الدور بالنسبة لكثير من الشباب الأميركيين، من حيث الحصول على وجهة نظر مختلفة عما يشعرون أنهم يتلقونه من وسائل الإعلام الأميركية”.

وفي حين أن العديد من وسائل الإعلام الغربية، التي لم يكن لديها سوى عدد قليل من الصحفيين في غزة قبل الحرب، تكافح من أجل الوصول إلى المنطقة، فقد اشتهرت قناة الجزيرة بتوثيقها لكل شيء يخص الحرب هناك.

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انتشار واسع لتطبيقات الجزيرة في أمريكا

يقع المقر الرئيسي للشبكة، المملوكة لقطر، في الدوحة وتدير غرفتي أخبار منفصلتين توفران محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية. وتم تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها في الولايات المتحدة 295 ألف مرة منذ أكتوبر، بزيادة تزيد عن 200% عن الأشهر السبعة السابقة، وفقًا لشركة Appfigures، وهي شركة لأبحاث السوق.

ومن بين المنافذ التي يستشهد بها المتظاهرون بشكل متكرر، تعد قناة الجزيرة الإنجليزية هي الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي. لديها 1.9 مليون متابع على TikTok – ارتفاعًا من حوالي 750.000 في بداية الحرب – و4.6 مليون على Instagram.

ووصف حسين إبيش، وهو باحث مقيم كبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن في حديثه لـ”نيويورك تايمز“، القناة الناطقة باللغة العربية بأنها مؤيدة للفلسطينيين ظاهريًا أكثر من القناة الإنجليزية، التي قال إنها ذات ميل أكثر دقة.

وصادرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي اتهمت قناة الجزيرة بالعمل “ناطقة بلسان” حماس، يوم الأحد الماضي معدات البث الخاصة بها وأوقفت عملياتها في البلاد لمدة 45 يومًا على الأقل.

ووصفت الجزيرة في بيان لها اتهامات الاحتلال بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وأضافت أنها بثت كل مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي وممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقاطع فيديو من حماس.

وقالت أيضًا إن تقاريرها “توفر وجهات نظر وروايات متنوعة وروايات مضادة”، وإن اتهامات التحيز المؤيد للفلسطينيين يجب “التدقيق فيها من خلال تحليل دقيق لمعاييرنا الصحفية وممارساتنا الصحفية”.

غلق إسرائيل لمكتب الجزيرة عزز شعبيتها

ويبدو أن رفض حكومة الاحتلال لقناة الجزيرة وغلق مكتبها، قد عزز سمعة الشبكة بين بعض الطلاب. وقال ماثيو فيكرز، وهو طالب في كلية أوكسيدنتال في لوس أنجلوس: “هذا يظهر مدى خوف إسرائيل من التغطية والتقارير التي تقدمها قناة الجزيرة”.

وتحدث المتظاهرون عن قائمة من وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية باعتبارها تغطي تغطية يجدونها مرفوضة، بما في ذلك سي إن إن، وذا أتلانتيك، وبي بي سي، ونيويورك تايمز، من بين العديد من الصحف الأخرى.

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وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الكبرى قد غطت الحملة الإسرائيلية في غزة على نطاق واسع، وعدد الشهداء والأضرار، فإن التغطية من وجهة نظر الطلاب المتظاهرين لا تلقي باللوم الكافي على إسرائيل في قتل الفلسطينيين، أو تتحقق بشكل دقيق من صحة ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين. وقالوا إن تغطية الاحتجاجات ركزت كثيرًا على معاداة السامية في الحرم الجامعي بدلاً من الإسلاموفوبيا.

وقال كاميرون جونز، وهو طالب في جامعة كولومبيا ومنظم لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، “هناك قدر لا بأس به من المعلومات الخاطئة التي يتم تغذيتها لنا من قبل وسائل الإعلام الرئيسية، وهناك تحيز واضح عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.