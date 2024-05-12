وول ستريت جورنال:إسرائيل أبلغت السيسي أن عملية رفح ستستمر لشهرين

وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن إسرائيل أبلغت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن عملية رفح ستستمر شهرين.

وتمثل هذه الخطوة أول عملية برية إسرائيلية في رفح، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان حاليا في غزة والتي تضم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح، يعتقد أنهم لجأوا إليها بعد سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب الصحيفة ضغطت القوات الإسرائيلية أكثر على رفح، الأحد، ولكنها انخرطت أيضا في قتال شرس في المناطق التي زعمت تطهيرها سابقا حول مدينة غزة، مما يدل على صعوبة تحقيق انتصار حاسم على حماس كقوة حرب عصابات.

اشتد القتال أيضا في شمال غزة، حيث قتل خمسة جنود إسرائيليين على الأقل في الأيام الأخيرة خلال اشتباكات في بيئة حضرية معقدة حيث يعيد عناصر حماس تأسيس أنفسهم.

أخذ رفح لن يقضي على حماس

يقول المحللون الإسرائيليون إن أخذ رفح لن يوجه ضربة حاسمة لحماس طالما أنها لا تزال تمردا قويا يمكن أن يظهر في أي مكان.

قال عوزي ديان، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي: “يجب أن تكون معركة رفح هي المعركة الأخيرة في هذه الحرب”. “هذا لا يعني أن هذه هي نهاية هذه الحرب.”

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن محللين أنه من غير المرجح أن تؤدي سيطرة إسرائيل على رفح إلى توجيه ضربة تكتيكية قوية لحماس.

وذكرت استنادًا لرأي المحللين أن عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حماس بقدراتها القتالية.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

وسبق وذكرت القسام أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت إنها قامت بدك تجمعات لقوات العدو شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف هاون.

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تغطية التطورات

ولم تذكر مصر رسميًا أنها أبلغت مسبقًا، ولم يؤكد المسؤولون الأمنيون والمحللون الذين تحدثوا إلى موقع «مدى مصر» يوم الثلاثاء ما إذا كانت البلاد قد نسقت مع إسرائيل مسبقًا.

ومع ذلك، اتخذت السلطات على جانبي الحدود خطوات لتطهير المنطقة قبل العملية، وفي ليلة الاثنين، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام حول كيفية تغطية التطورات على الحدود.

كما عرضت المصادر وجهات نظر متباينة حول الدرجة التي يشكل بها الغزو الإسرائيلي للمعبر والاستيلاء عليه خرقًا للاتفاقية الأمنية القائمة.

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وفي الوقت نفسه، أدان بيان عام صادر عن وزارة الخارجية المصرية صباح الثلاثاء “العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية اللاحقة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح”، داعياً إسرائيل إلى ضبط النفس والتدخل الدولي لتجنب الأزمة ودعمها. قرار دبلوماسي.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أنه حتى لو أخضعت إسرائيل حماس في الشمال، فإن العدد الهائل من المدنيين في رفح قد قيد إسرائيل، كما قال العميد الإسرائيلي المتقاعد. جنرال. شلومو بروم. ولفت إلى أن إسرائيل ربما فقدت الكثير من قدرتها على استخدام رفح كضغط على حماس من خلال تأخير العملية حتى استوعبت المدينة الكثير من الفلسطينيين النازحين داخليا.