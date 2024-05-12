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“مخيم جباليا يقهر إسرائيل” .. القسام تمرّغ أنف جيش الاحتلال بعمليات نوعية (شاهد)

بقلم
إسقاط قذيفة مضادة للدروع من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه شرق مخيم جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأحد 12 مايو 2024م، عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في عدد من محاور القتال، خاصةً في مخيم جباليا وحي الزيتون.

واعترف جيش الاحتلال مساء الأحد، بإصابة 50 عسكرياً في صفوف جنوده وضباطه خلال المعارك المتواصلة في مختلف محاور القتال جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبث الإعلام العسكري للقسام مقطع فيديو يوثّق إسقاط قذيفة مضادة للدروع من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة وإصابتها بشكل مباشر، واستهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا. إضافة إلى بث مشاهد من دكّ قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون.

 

وفيما يلي مجموع العمليات التي أعلنت عنها كتائب القسام يوم الأحد:

08:46 | مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

12:11 | كتائب القسام تستهدف تجمعات قوات العدو في “شارع 8” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

12:31 | كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تستهدف تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

14:49 | تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة “ميركفاه” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

15:00 | كتائب القسام تستهدف دبابة “ميركفاه” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

15:06 | كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

15:17 | كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

15:32 | كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

15:46 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

16:03 | من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا.. كتائب القسام تقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

16:19 | كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” متوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

16:49 | في عملية مركبة.. كتائب القسام تفجّر عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة وتستهدف ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” شرق مدينة جباليا، وتوقع القوة بين قتيل وجريح.

16:53 | كتائب القسام تقصف مغتصبة “سديروت” برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

16:58 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

17:06 | كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

17:18 | من جديد.. كتائب القسام تقصف مغتصبة “سديروت” برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

17:32 | كتائب القسام تنفّذ عملية مركّبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، وبعد هروب جنود العدو المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقًا؛ تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

18:14 | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل قرب صالة مزايا شرق مخيم جباليا بقذيفتي “TBG” ما أدى إلى وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

18:36 | كتائب القسام تدك تجمعًا لجنود وآليات العدو داخل موقع المبحوح شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

18:55 | كتائب القسام تستهدف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

19:16 | كتائب القسام تدك تحشدات وآليات العدو شرق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

 

 

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