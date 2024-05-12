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صدمات تحاصر جيش الاحتلال.. أهالي الجنود يعارضون اجتياح رفح ورئيس الأركان يحذر نتنياهو

بقلم
الجنود الإسرائيليين

وطن – في ضربة جديدة لجيش الاحتلال، عارض أهالي أكثر من 600 عسكري نظامي في الجيش، عزم حكومة بنيامين نتنياهو، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن أهالي أكثر من 600 ضابط وجندي نظامي في الجيش بعثوا رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تحدثوا فيها عن معارضتهم لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح.

وكتب أهالي العسكريين في الرسالة: “أبناؤنا، وبعد أكثر من 6 أشهر من القتال العنيف، أصبحوا منهكين وضعفاء للغاية جسدياً وعقلياً، ونتيجة لذلك، شهدنا حالات انتهت بخسارة أرواح جنود وإصابات جسدية وعقلية خطيرة للغاية، وهذا ببساطة هو الخروج عن القانون”.

وأضاف الأهالي: “بعض الأحداث والحوادث التي جرت خلال المعارك وأدت إلى مقتل عسكريين وأضرت بصحتهم، لا يمليها الواقع، وبعضها على الأقل كان سببه اعتبارات سياسية وغيرها”.

وهاجم الأهالي الحكومة قائلين: “للأسف أنتم لا تتعاملون مع المقاتلين بالمسؤولية المطلوبة منكم، لقد أوكلنا أغلى ما لدينا إلى الدولة وأنتم لا تقومون بما يكفي لحمايتهم”.

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يُشار إلى أنه في بداية مايو / أيار الجاري، قدم أهالي العسكريين التماساً إلى مجلس الحرب والحكومة الموسعة لإجراء مناقشة سياسية واستراتيجية قبل العملية في رفح.

رئيس الأركان يحذر نتنياهو

في سياق متصل، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بعث تحذيرا دراماتيكيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القناة إن هاليفي قال في رسالته لنتنياهو: “أنت تستمر في العودة إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات”.

كما اتهم الرئيس السابق لشعبة العمليات في مديرية العمليات في إسرائيل الجنرال جادي شامني، الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للأذى لأسباب سياسية.

وأضاف شامني في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دخول رفح أمر سياسي، بسبب خوف نتنياهو من انهيار التحالف الحكومي.

وتابع: “السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة؟ وربما يخرج إلى العلن؛ لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية، هو تجاوز للخط الأحمر”.

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