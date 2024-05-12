صدمات تحاصر جيش الاحتلال.. أهالي الجنود يعارضون اجتياح رفح ورئيس الأركان يحذر نتنياهو

وطن – في ضربة جديدة لجيش الاحتلال، عارض أهالي أكثر من 600 عسكري نظامي في الجيش، عزم حكومة بنيامين نتنياهو، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن أهالي أكثر من 600 ضابط وجندي نظامي في الجيش بعثوا رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تحدثوا فيها عن معارضتهم لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح.

"لن نصمت وأبناؤنا في خطر".. أهالي 600 جندي يبعثون رسالة لقيادات الجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/zjJhiXoD8H — عربي بوست (@arabic_post) May 11, 2024

وكتب أهالي العسكريين في الرسالة: “أبناؤنا، وبعد أكثر من 6 أشهر من القتال العنيف، أصبحوا منهكين وضعفاء للغاية جسدياً وعقلياً، ونتيجة لذلك، شهدنا حالات انتهت بخسارة أرواح جنود وإصابات جسدية وعقلية خطيرة للغاية، وهذا ببساطة هو الخروج عن القانون”.

وأضاف الأهالي: “بعض الأحداث والحوادث التي جرت خلال المعارك وأدت إلى مقتل عسكريين وأضرت بصحتهم، لا يمليها الواقع، وبعضها على الأقل كان سببه اعتبارات سياسية وغيرها”.

#تصدع_الكيان

في رسالة مفتوحة، اتهم أهالي ما يزيد عن 600 جندي كوماندوز في الجيش الإسرائيلي حكومة نتنياهو بالمخاطرة بحياة أبنائهم بسبب عملية رفح لأسباب سياسية. وتتساءل والدة أحد المجندين، كما نقلت عنها قناة "كان" الإخبارية العبرية، مستنكرة: " لماذا تتهم إسرائيل حماس باستعمال… pic.twitter.com/XZEcyyM3vF — TAHAWULLAT تحوّلات (@tahawullat21569) May 11, 2024

وهاجم الأهالي الحكومة قائلين: “للأسف أنتم لا تتعاملون مع المقاتلين بالمسؤولية المطلوبة منكم، لقد أوكلنا أغلى ما لدينا إلى الدولة وأنتم لا تقومون بما يكفي لحمايتهم”.

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يُشار إلى أنه في بداية مايو / أيار الجاري، قدم أهالي العسكريين التماساً إلى مجلس الحرب والحكومة الموسعة لإجراء مناقشة سياسية واستراتيجية قبل العملية في رفح.

رئيس الأركان يحذر نتنياهو

في سياق متصل، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بعث تحذيرا دراماتيكيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

פרסום ראשון | הרמטכ"ל באזהרה דרמטית לנתניהו: "חוזרים שוב ושוב לפעולה צבאית כי אתם לא מקבלים החלטות"https://t.co/tqfVkHITIk@MoriahAsraf pic.twitter.com/z1iIeIswTy — חדשות 13 (@newsisrael13) May 11, 2024

وقالت القناة إن هاليفي قال في رسالته لنتنياهو: “أنت تستمر في العودة إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات”.

كما اتهم الرئيس السابق لشعبة العمليات في مديرية العمليات في إسرائيل الجنرال جادي شامني، الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للأذى لأسباب سياسية.

وأضاف شامني في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دخول رفح أمر سياسي، بسبب خوف نتنياهو من انهيار التحالف الحكومي.

وتابع: “السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة؟ وربما يخرج إلى العلن؛ لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية، هو تجاوز للخط الأحمر”.