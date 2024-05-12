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زوجان يمارسان الجنس أمام المسافرين في طائرة! (شاهد)

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زوجان يمارسان الجنس على متن الطائرة

صوّر مسافرون زوجين وهما يمارسان الجنس على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، متجهة إلى دبلن عاصمة أيرلندا، على مرأى ومسمع من الركاب “المشمئزين”.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ اللقطات تم تصويرها على متن رحلة في الصباح الباكر يوم الثلاثاء الماضي من مطار هيثرو في لندن إلى دبلن.

وزعم الركاب الذين شهدوا السلوك البذيء أن الزوجين كانا “يراقبان الأمر باستمرار” بينما كانت الطائرة تحلق فوق البحر الأيرلندي.

وصوّرت مسافرة تدعى فرح وتبلغ من العمر 26 عامًا، المشهد، حيث كانت على متن الطائرة مع والدتها وشقيقها، ووصفت ما رأت بأنه “مثير للاشمئزاز”.

زوجان يمارسان الجنس على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية
زوجان يمارسان الجنس على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية

وقالت: “كنت أستدير لأنظر إلى أخي في كل مرة كنت أتحدث فيها، ثم رأيت الكثير من الحركة القوية في المقاعد الأخرى على الجانب الآخر”.

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وتابعت: “لقد كان الحدث صارخًا جدًا وباستمرار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة من الرحلة”. مشيرةً إلى أن الأمر كان صادمًا لأنه كان هناك أطفال على متن الطائرة.

وقالت فرح إنها لاحظت أن الزوجين أصبحا عاطفيين على متن الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها خلال الرحلة القصيرة التي استغرقت ساعة واحدة.

وذكرت: “كان أمامنا حوالي 38 دقيقة من وقت الرحلة عندما لاحظت ذلك. لقد كان محرجًا جدًا بالنسبة لي أن أجلس مع أخي وأشهد ذلك”.

وأضافت أن الزوجين “غطوا أنفسهم بوشاح، ولكن كان واضحًا تمامًا لأي شخص بالغ، ما كانا يفعلانه”.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: “لم يتم تنبيه زملائنا في طاقم الطائرة إلى أي مشكلة على متن الطائرة. لو تم إبلاغهم، لكانوا قد اتخذوا الخطوات المناسبة لمعالجته.”

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