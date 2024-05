راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد مع قرب إتمام الصفقة العملاقة

وطن – تسود حالة من الترقب، بين أنصار ريال مدريد الإسباني، لإعلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هذا الصيف، بعد إعلان اللاعب رسميا الرحيل من نادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وفتح إعلان مبابي الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، الباب من جديد أمام وسائل الإعلام للتحدث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، تأخرت لسنوات.

من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن ريال مدريد حسم اتفاقه بالفعل مع المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، قبل إعلان اللاعب رحيله عن ناديه.

⚪️⏳ Kylian Mbappé never wanted to advance in talks with Premier League clubs in the last two years.

He also rejected €200m/season salary from Saudi last summer. 🇸🇦

The reason: only wanted Real Madrid move and not to disappoint president Florentino Pérez again after June 2022. pic.twitter.com/CPF3qq5uES

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024