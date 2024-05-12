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راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد مع قرب إتمام الصفقة العملاقة

بقلم
كيليان مبابي

وطن – تسود حالة من الترقب، بين أنصار ريال مدريد الإسباني، لإعلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هذا الصيف، بعد إعلان اللاعب رسميا الرحيل من نادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وفتح إعلان مبابي الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، الباب من جديد أمام وسائل الإعلام للتحدث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، تأخرت لسنوات.

من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن ريال مدريد حسم اتفاقه بالفعل مع المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، قبل إعلان اللاعب رحيله عن ناديه.

وأضاف: “مبابي اتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى الريال منذ شهر مضى، مديرا ظهره لأندية الدوري الإنجليزي”.

راتب مبابي مع ريال مدريد

وتطرق رومانو للحديث عن راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد، مؤكدا أن النادي الملكي لن يمنح اللاعب نفس الراتب الذي عرضه عليه قبل عامين.

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وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع مبابي مجانا في صيف 2022، لكن اللاعب فاجأه بتجديد عقده مع سان جيرمان لمدة عامين.

وأوضح رومانو أن راتب مبابي عند انتقاله إلى الريال هذا العام، سيكون مختلفا تماما عن العرض السابق، إذ ينوي النادي منحه راتبا قريبا من رواتب أبرز نجوم الفريق، مثل الثنائي، الإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

تفاصيل أخرى للعقد المزمع

في حين أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير لها بتفاصيل أخرى، مخالفة للذي أعلنه رومانو.

وأشارت الصحيفة إلى عزم إدارة النادي على منح مبابي راتبا سنويا يبلغ 25 مليون يورو بعد الضرائب، وهو ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في مدريد.

وأضافت: “ديفيد ألابا وتوني كروس هما الأعلى أجرا حاليا بحصول كل منهما على 10.8 و10.7 مليون يورو، فيما يحصل بيلينغهام على نفس راتب زميله الألماني”.

وكان كيليان مبابي قد حسم بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، وذلك بإعلانه، رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة، المتوج معه مؤخرا بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال مبابي في فيديو نشره على إنستغرام: “إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد”، ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

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