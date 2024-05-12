حدث غير مسبوق.. ما سر طائرة العرجاني التي هبطت في مطار الجورة العسكري؟ (فيديو)

وطن – أثارت زيارة قام بها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني لمحافظة شمال سيناء مطلع الشهر الجاري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لما رافقها من مظاهر استعراضية حول دور الرجل الاقتصادي ورئاسته لكيان أنشئ مؤخرا تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”.

لكن ما لم يلاحظه أحد – وفق نشطاء ـ هو هبوط الطائرة الحكومية المصرية التي استقلها العرجاني داخل “معسكر الجورة الدولي” جنوب الشيخ زويد، كأول مدني مصري يهبط في هذا المطار العسكري التابع للقوات متعددة الجنسيات منذ عام 1982.

وفي تقرير لها حول هذا الأمر أشارت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إلى أن قاعدة الجورة العسكرية هي أكبر مقر للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين Multinational Forces and Observers في سيناء، والتي تعمل كقاعدة عمليات لأنشطة القوة الدولية في القطاعين الأوسط والشمالي من شبه الجزيرة.

✈️ أول مدني مصري يهبط بطائرة في مطار “الجورة العسكري” التابع للقوات متعددة الجنسيات منذ عام 1982. تسببت زيارة رجل الأعمال المصري #ابراهيم_العرجاني لمحافظة شمال سيناء مطلع الشهر الجاري في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول دور الرجل الاقتصادي ورئاسته لكيان أنشأ مؤخرا تحت… pic.twitter.com/zDgZJEuYTn — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) May 11, 2024

وأضاف المصدر أن القوات متعددة الجنسيات بدأت باستخدام هذه القاعدة بعد استعادة مصر سيطرتها على سيناء في 25 أبريل 1982، حيث كانت في فترة الاحتلال الإسرائيلي تعمل كقاعدة جوية اسرائيلية ” وهي قاعدة “إيتم” איתם الجوية.

حارس الصمت

ووفق المصدر ذاته تؤدي القوات متعددة الجنسيات مهمة التأكد من التزام مصر واسرائيل بتنفيذ بنود الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد. ويقتصر دور المطار الملحق بقاعدة الجورة على استقبال طائرات تحمل دعما لوجيستيا للقوات الدولية أو عسكريين ذوي صلة بالتنسيق المشترك بين مصر واسرائيل حول المعاهدة.

ومنذ 42 عاماً وبعد إنشاء معسكر الجورة الدولي، لم يسجل هبوط أي طائرة عبر مطار المعسكر تحمل شخصية مصرية غير عسكرية باستثناء طائرة العرجاني. وكانت مؤسسة سيناء قد حصلت على فيديو يظهر وجود العرجاني رفقة نجله داخل معسكر الجورة.

ويظهر في الخلفية الطائرة الحكومية المصرية التي استقلها، كما يظهر في المقطع أيضاً عدد من السيارات تحمل نفس أرقام السيارات التي ظهرت في موكب العرجاني خارج المعسكر.

ويظهر أيضا سيارة تحمل شعار القوات متعددة الجنسيات وشخص يرتدي زي عسكري يحمل نفس الشعار.

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قاعدة ألماظة الجوية

وكشفت مؤسسة سيناء أن طائرة العرجاني وهي من طراز Gulfstream 4 وتحمل رقم تسجيل SU-BNO أقلعت من قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة الساعة 11:50 من صباح يوم الأربعاء 1 مايو، لتصل إلى معسكر الجورة في حدود الساعة 12:25 ظهرا.

ووفقا لمصادر محلية كانت في استقبال العرجاني، فقد تم استقباله داخل القاعدة استقبالا رسميا من قيادة معسكر الجورة، كما وصف شاهد العيان الاستقبال بأنه “VIP” ولا يحدث حتى حال وصول ملحق عسكري لدولة ما.

وعقب خروج العرجاني من القاعدة غادرت الطائرة نحو مطار العريش الذي يبعد عن معسكر الجورة حوالي 30 كم.

مطار العريش

تجدر الإشارة إلى أن مطار العريش كان هو نقطة هبوط طائرات الوزراء المصريين لشمال سيناء خلال السنوات الأخيرة بمن فيهم رئيس الوزراء. كما أن الوفود الدولية التي زارت شمال سيناء لمتابعة حركة المساعدات الإنسانية في معبر رفح هبطت طائراتهم في مطار العريش الدولي بما فيهم الوفود الدبلوماسية.

واستغل العرجاني معاناة المحاصرين والجرحى في غزة، ولعب دور الوسيط في تسهيل دخولهم إلى المستشفيات المصرية مقابل أموال عبر التلاعب بمعبر رفح الحدودي.

وكان لدى مجموعته الاقتصادية المسماة “هلا” شراكات واسعة النطاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وأصبح الراعي الرسمي للنادي الأهلي في بعض الأحيان.

لكن أبرز العلاقات والتعاون بين إبراهيم العرجاني ونجل السيسي كانت في مسقط رأسه بشمال سيناء. وبعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، أصبح العرجاني أحد الوسطاء الذين يتحكمون فيمن يدخل أو يخرج عبر المعبر، بالتنسيق من خلال شركته المعروفة لدى الفلسطينيين.