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حادثة غريبة .. رجل في المغرب يموت مرتين خلال 24 ساعة!

بقلم
عاد رجل في المغرب من الموت

في حادثة غريبة، عاد رجل في المغرب من الموت، بعدما تحرك جثمانه، لكن ما لبث أن توفي بعد 24 ساعة قضاها على أجهزة الإنعاش، فيما بدا أن له عُمْرا وإن كان قصيرًا، لكنه قضاه.

وتوفي الرجل يوم الجمعة بعد قضاء ما يقارب 24 ساعة بغرفة الإنعاش في المركز الاستشفائي الحسن الثاني.

قبل 24 ساعة من وفاته، تعرض المتوفى لمشكلة صحية مفاجئة، لتنقله عائلته إلى مستشفى في الدار البيضاء قريب من سطات، وفق موقع “هسبريس”.

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وأكدت مصادر قريبة من عائلة المتوفى، أن الأسرة نصبت خيمة العزاء بالقرب من مقر سكنه بمدينة سطات، وبدأت باستقبال المعزين، إلا أن الجميع فوجئ بأن بالجثمان بدأ يتحرك محاولا الخروج من التابوت.

وسارع أفراد العائلة إلى نقل الرجل إلى قسم الإنعاش، فبقي هناك 24 ساعة، ليعود بعدها من الحياة إلى الموت للمرة الثانية.

وتتكرر حوادث العودة من الموت، في أنحاء العالم، بعد إعلان الوفاة؛ إذ تعد هذه ثالث حالة في إقليمي سطات وبرشيد في المغرب وحدهما، بعد عودة سيدتين من الموت، في وقت سابق.

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