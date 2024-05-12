برئاسة أحمد عبدالله الصباح.. تشكيلة الحكومة الجديدة بالكويت بعد حل مجلس الأمة

وطن – أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بصدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وذلك عقب قرار أمير الكويت مشعل الأحمد، الجمعة، بحل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور والذي فجر جدلا كبيرا لا زال قائما.

وبحسب “كونا” تضم تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة 13 وزيراً هم:

1. فهد يوسف سعود الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية.

2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيراً للإعلام والثقافة.

5. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيراً للصحة.

6. الدكتور أنور علي عبدالله المضف، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني، وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

8. عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيراً للخارجية.

9. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية.

10. الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي، وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية.

11. عمر سعود عبد العزيز العمر، وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

12. الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري، وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير دولة لشؤون الإسكان.

13. الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير دولة لشؤون الشباب.

صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيراً هم: 1. فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية 2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء 3.… pic.twitter.com/woypP0EfEE — كونا KUNA (@kuna_ar) May 12, 2024

وذكر ناشطون أن السلطات الكويتية اعتقلت وليد الطبطبائي النائب السابق في مجلس الأمة، بعد يوم من إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

كما أصدرت النيابة العامة بالكويت، أمرا بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في ما سمتها “حقوق وسلطات أمير البلاد”.

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة.

وتسببت قرارات أمير الكويت بجدل واسع داخل الدولة وخارجها، وسط ردود أفعال متباينة أغلبها ينتقد قرار الأمير الذي يمحو الديمقراطية وحرية الرأي من البلاد، حسب وصفهم.