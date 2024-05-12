الكويت: اعتقال النائب السابق وليد الطبطبائي بسبب تغريدة .. ما علاقة “ابن زايد وابن سلمان”!

ذكر ناشطون أن السلطات الكويتية اعتقلت وليد الطبطبائي النائب السابق في مجلس الأمة، بعد يوم من إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وربط مغردون بين آخر تغريدة نشرها الطبطبائي على حسابه في منصة “إكس”، وسبب اعتقال النائب السابق، حيث ألمح فيها لتدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الأحداث التي تجري في الكويت.

هذه آخر تغريدة للنائب السابق وليد الطبطبائي قبل اعتقاله، التغريدة فيها إشارة واضحة إلى تدخل ابن سلمان وابن زايد فيما يحدث في #الكويت. pic.twitter.com/KEzcSmUxR6 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 11, 2024

هذه آخر تغريدة للنائب السابق #وليد_الطبطبائي قبل اعتقاله، وتحمل تلميحًا واضحًا لتدخل ابن سلمان وابن زايد في الأحداث التي تجري في الكويت.#مجلس_الأمة #هند_القحطاني pic.twitter.com/lSLrP26nmX — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) May 12, 2024

وكتب وليد الطبطبائي: “غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة ، وستعود الأمور بإذن الله سريعا إلى نصابها والمياه الى مجاريها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور 1962 بالكامل، وسيعود مجلس الامة بكامل صلاحياته الدستورية بعد قرصة الإذن وهذه الملاحظات الوجيهة التي أبداها حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله على سلوك القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو..”.

غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة ، وستعود الأمور بإذن الله سريعا إلى نصابها والمياه الى مجاريها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور 1962 بالكامل ، وسيعود #مجلس_الامة بكامل صلاحياته الدستورية بعد قرصة الإذن وهذه… — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) May 11, 2024

وأصدرت النيابة العامة بالكويت، أمرا بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في ما سمتها “حقوق وسلطات أمير البلاد”.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن الموقوفين نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “أكس” عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت أن المتهمين “تعرضوا لشخص الأمير بالنقد والعيب في ذاته”، كما ورد في البيان.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قرر حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية.

وصدر أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات” إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة.