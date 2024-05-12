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القبض على سورية في السعودية بسبب هذا الفيديو المخل بالآداب العامة

بقلم
القبض على سورية في السعودية بسبب فيديو مخل للآداب

وطن – أعلن الأمن العام السعودي، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مقيمة (سورية الجنسية) لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيا مخلا بالآداب العامة.

وقال الأمن العام في بيان له، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيمة من الجنسية السورية، ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

فيديو مخل للآداب في السعودية

ونشرت صفحة “تم القبض” على منصة “إكس”، مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفتاة وهي تخبئ وجهها وتحمل سلاحا رشاشا في سيارة.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا، وسط تأكيد قبض السلطات على الفتاة الظاهرة فيه.

قضية جنسية أثارت ضجة في السعودية

وكانت المملكة قد شهدت قضية أخرى أثارت ضجة واسعة أيضا، حيث كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن قضية قام بها شخص من انتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال غير قانونية الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام السعودي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس، صورا (من الخلف) للشخص المقصود. مؤكدا إلقاء القبض عليه.

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وذكر الأمن في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة في محتوى مرئي. ونشر عبارات منافية للآداب العامة وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي لأغراض جنسية”.

وتابع الأمن في بيانه أنه تم “إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

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القبض على سورية في السعودية بسبب فيديو مخل للآداب

القبض على سورية في السعودية بسبب هذا الفيديو المخل بالآداب العامة

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