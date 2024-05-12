أمن الدولة بالكويت استدعى عبدالله النفيسي وحقق معه.. المفكر الكويتي حسم الجدل وكشف الحقيقة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بأنباء انتشرت على نطاق واسع تفيد باستدعاء جهاز أمن الدولة الكويتي، للمفكر والأكاديمي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، عقب قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة، الجمعة.

وكان المصدر الأول لهذه المعلومات المزعومة هو حساب “علقم” الشهير بالكويت، وهو حساب موثق ويحظى بمتابعة كبيرة ولا يعرف من هو صاحبه أو من يقف خلفه.

الكويت.. حقيقة استدعاء أمن الدولة للدكتور عبدالله النفيسي

وكتب حساب علقم في تغريدة له بمنصة إكس لاقت رواجا كبيرا، أن أمن الدولة استدعى شخصيات بينها “النفيسي وشعيب شعبان والفكر والجراح وآخرون”.

تنوية‼️ الدويلة و النفيسي و شعيب شعبان و الفكر والجراح وآخرون👇🏻 جهاز أمن الدولة مستمر في الاستدعاءات لبعض الشخصيات منهم عليه شبهات ويتم التحقيق معه، ومنهم يتم تحذيره مقدماً لعدم إثارة البلبلة، ومنهم من يتحاسب على تصريحاته👌🏻#مشعل_الاحمد#فهد_اليوسف 1-صالح الملا (مطلوب جداً)… pic.twitter.com/m5okJ2d4JE — علقم (@3algam_q8) May 11, 2024

وتابع مزاعمه بأن جهاز أمن الدولة مستمر في الاستدعاءات لبعض الشخصيات منهم من توجد عليه شبهات ويتم التحقيق معه، ومنهم من يتم تحذيره مقدماً لعدم إثارة البلبلة، ومنهم من يتحاسب على تصريحاته.

وادعى حساب “علقم” أن الدكتور عبدالله النفيسي حضر لأمن الدولة ودخل للمبنى “معزز مكرم و بكامل احترامه وقال كلام حكيم وبكل حيادية حرفياً.”

النفيسي يرد ويحسم الجدل

الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه الإشاعة وتزامنا مع قرارات أمير الكويت الجديدة، دفعت الدكتور عبدالله النفيسي، للخروج والرد علانية حيث نفى كل ما تم تداوله وأكد عدم صحته.

كل ما ذكره المدعو ( علقم ) في حسابه غير صحيح ولم يحدث . لم يتم إستدعائي ولا التحقيق معي ولم أصرح بأي شئ كما ادعى ولذلك اقتضي التنويه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 11, 2024

وكتب “النفيسي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس): “كل ما ذكره المدعو (علقم) في حسابه غير صحيح ولم يحدث.”

وتابع موضحا:”لم يتم إستدعائي ولا التحقيق معي ولم أصرح بأي شئ كما ادعى.. ولذلك اقتضي التنويه.”

وأعاد حساب “علقم” المثير للجدل نشر تغريدة النفيسي التي يكذبه فيها صراحة، وعلق بقوله:”اولاً لك كل التقدير والاحترام كونك انت قامة سياسية.”

اولاً لك كل التقدير و الاحترام كونك انت قامة سياسية👌🏻 ثانياً لك الحق ان تتستر على قدومك لجهاز أمن الدولة وهذا شأنك الخاص لا أنازعك فيه بتاتاً ولكن لم اذكر إلا الحق وكان بستقبالك خارج المبنى👇🏻 1-العميد الحقوقي صالح فهد النجم 2-العميد محمد باسل الهارون يعلم الله انها الحقيقة☝🏻 https://t.co/94Qyv7l4O3 — علقم (@3algam_q8) May 11, 2024

وأكمل:”ثانياً لك الحق ان تتستر على قدومك لجهاز أمن الدولة وهذا شأنك الخاص لا أنازعك فيه بتاتاً ولكن لم اذكر إلا الحق.”

وتابع حساب علقم مزاعمه بأنه كان في استقبال عبدالله النفيسي خارج مبنى أمن الدولة، العميد الحقوقي صالح فهد النجم، والعميد محمد باسل الهارون. واختتم تغريدته:”يعلم الله انها الحقيقة.”

القبض على الطبطبائي وآخرين

وأصدرت النيابة العامة بالكويت، أمرا بحبس مواطن احتياطيا ـ لم تذكر اسمه لكن نشطاء أكدوا أنه وليد الطبطبائي ـ وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في ما سمتها “حقوق وسلطات أمير البلاد”.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن الموقوفين نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “أكس” عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وربط مغردون بين آخر تغريدة نشرها الطبطبائي على حسابه في منصة “إكس”، وسبب اعتقال النائب السابق.

حيث ألمح فيها لتدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الأحداث التي تجري في الكويت.

هذه آخر تغريدة للنائب السابق وليد الطبطبائي قبل اعتقاله، التغريدة فيها إشارة واضحة إلى تدخل ابن سلمان وابن زايد فيما يحدث في #الكويت. pic.twitter.com/KEzcSmUxR6 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 11, 2024

وأصدر أمير الكويت مشعل الصباح اليوم مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.