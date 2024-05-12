أطفال غزة يأكلون العملات والحصى من الجوع.. صور مفزعة نشرها طبيب عماني

وطن – قال الطبيب العماني خالد الشموسي، الذي يعمل متطوعاً مخاطراً بحياته في غزة، إن أطفال القطاع المحاصر منذ أشهر باتوا يأكلون العملات المعدنية والحصى والبطاريات الصغيرة من الجوع.

وكان الدكتور “الشموسي” استشاري الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، آثر البقاء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على الأحياء الشرقية للمدينة، الأسبوع الماضي، لمساعدة المرضى والمصابين من أهالي غزة.

وكتب على منصة “إكس”، يوم الثلاثاء الماضي، “اليهود استولوا على معبر رفح. الحمد لله، صرنا مع أهل غزة نعيش معهم ونموت معهم (المحيا محياهم والممات مماتهم)”.

اطفال #غزة تأكل العملات المعدنية والحصى والبطاريات الصغيرة من الجوع الأمة العربية والإسلامية تتحمل وزرهم هذا أحدهم ٨ سنوات ابتلع قطعة معدنية وانحشرت في المريء pic.twitter.com/RkgWOrMmeK — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 11, 2024

الدكتور خالد الشموسي: الأطفال يأكلون البطاريات يحسبونها حلوى

وفي تغريدة جديدة قال “الشموسي” إن الأمة العربية والإسلامية تتحمل وزر هؤلاء الأطفال.

وكشف الطبيب الشجاع الذي يملك مشفى الشموسي الطبي التخصصي في سلطنة عمان، أن أحد الأطفال ويبلغ من العمر 8 سنوات ابتلع قطعة معدنية وانحشرت في المريء وعرض مع تغريدته صورة شعاعية لصدر الطفل المتأذي.

ونشر مقطع فيديو داخل غرفة عمليات وهو يجري عملية دقيقة لأحد الأطفال وبدا وهو يخرج بطارية صغيرة من أمعاء الطفل عبر فمه. فيما يسمع تصفيق الكادر الطبي بعد نجاح إخراج الجسم الغريب.

وعلق الطبيب العماني على المقطع: “لشدة الجوع ونقص الإمدادات وخذلان الدول المحيطة قام الأطفال ببلع البطاريات يحسبونها حلوى .. هنا استخراج بطارية بلعها طفل في غزة”.

لشدة الجوع ونقص الإمدادات وخذلان الدول المحيطة قام الاطفال ببلع البطاريات يحسبونها حلوى .. هنا استخراج بطارية بلعها طفل في #غزة. pic.twitter.com/RcCVh8PMX2 — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 11, 2024

والدكتور خالد الشموسي، طبيب عماني مشهور، ترك حياته المهنية الناجحة وحياته المريحة لمساعدة ودعم الفلسطينيين. كما أضطر لترك ابنته البالغة من العمر عشر سنوات والتي كانت تتلقى العلاج في المستشفى من مرض السرطان ليتوجه إلى غزة.

وهو استاذ مساعد واستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والتنظير، حاصل على الزمالتين الأمريكية والكندية، بالإضافة إلى خبرة تدريبية في لوس أنجلوس ومسقط وأوتاوا ومانيتوبا.