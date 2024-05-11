نجم ريال مدريد سيرحل مع اقتراب مبابي من النادي الملكي

قال الإعلامي جوزيه مانويل مورينيو المقرب من إدارة ريال مدريد الإسباني، إن الكرواتي لوكا مودريتش سيرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، بعد اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من ارتداء قميص الفريق الملكي.

وأضاف: “مستقبل مودريتش قد تم حسمه بالفعل، ولن يستمر مع النادي الملكي”.

وسيترك لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 38 عاما القميص رقم 10 للنجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما يوقع رسميًا مع ريال مدريد.

ÚLTIMA HORA.

Luka Modric no seguirá en el @realmadrid. Toni Kroos casi seguro que tampoco, aunque depende del futbolista. pic.twitter.com/ZMaz8uZEfN — José Manuel Moreno 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@josemorenoco) May 11, 2024

وسيتعين على مودريتش اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث سبق أن تلقى عروضا من السعودية لكنه رفضها، وفي الصيف سيتعين عليه اختيار الوجهة.

مودريتش يريد الاستمرار في صفوف ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية، أن مودريتش يريد الاستمرار في صفوف ريال مدريد، وإذا عرضت عليه إدارة النادي تجديد عقده فسيوافق فورًا.

وانتقل مودريتش لريال مدريد صيف العام 2013 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وفاز مع الميرنغي بكل الألقاب الجماعية الممكنة.

وشارك مودريتش في 41 مباراة حتى الآن مع فريق ريال مدريد، خلال هذا الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وصنع خلالها 5 أهداف وسجل هدفين.

وأكد المهاجم الفرنسي الدولي، مساء أمس الجمعة، أنه سيغادر ناديه الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ترشحه توقعات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.