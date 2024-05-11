محمد بن زايد أبلغ أمير الكويت دعمه الكامل للانقلاب على الدستور ووأد الديمقراطية بالبلاد

وطن – في خطوة فجرت جدلا واسعا بين النشطاء عبر منصات التواصل، أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، عبر فيه عن دعمه الكامل لقراراته الأخيرة بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، بزعم الحفاظ عن أمن البلاد.

وأمس الجمعة، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة مثيرة أذاعها تلفزيون الكويت، حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتخطى الـ4 سنوات، في قرار مفاجئ أحدث ضجة.

واليوم السبت، كشفت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات محمد بن زايد، عبر فيه الأخير عن دعمه الكامل وتأييده لقرارات الشيخ مشعل.

محمد بن زايد يؤيد حل مجلس الأمة الكويتي

وجاء في نص بيان الوكالة الذي طالعته (وطن)، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات”.

أعرب خلاله عن وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، مؤكدا بأن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، وفق نص البيان.

وأثارت هذه الخطوة جدلا بين النشطاء الذين غرد أحدهم مستنكرا:”لا يريدون أي مظاهر للديمقراطية بالوطن العربي لذلك تأتي التعليمات والأوامر بألغاء أي سلطة تحاول أن تدافع عن الأمة.”

وتابع موضحا:”وما يحدث من مخططات خبيثة وهل الان توجد سلطة من مجالس بالوطن العربي اكثر غيرة على الأمة من مجلس النواب الكويتي والذي سجل مواقف الأمة الحقيقي أعرفتم الان كيف نحن محتلين.”

ودون آخر ساخرا من محمد بن زايد:”طبيعي. لا يوجد شي احلى على قلبه من قمع الديمقراطية وحرية الرأي.”

طبيعي. لا يوجد شي احلى على قلبه من قمع الديمقراطية وحرية الرأي 😂 — US Homsi (@USHomsi) May 11, 2024

وكتب مغرد:”يعني انقلاب ١٠٠٪ .. كل شر خلفه محمد بن زايد.”، وقال إبراهيم:”اي انقلاب و مشاكل في بلد اخرى تلقى الامارت اول من يدعم.”

أمير الكويت يحل مجلس الأمة

وأمس الجمعة، وفي قرار أحدث ضجة كبيرة بالبلاد أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، زاعما أنه اتخذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد، وشدد على أنه لن يسمح باستخدام الديموقراطية لتدمير الدولة، حسب وصفه.

كما أعلن الشيخ مشعل عن تولي الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المخولة لمجلس الأمة.