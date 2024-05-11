قيس سعيد يدخل على خط “فضيحة حجب العلم” .. تصريحات واتهامات نارية (شاهد)

دخل الرئيس التونسي قيس سعيد، على خط الجدل المثار في البلاد في أعقاب واقعة حجب العلم التونسي، فيما أمر سعيّد باتخاذ إجراءات فورية إزاء ما حدث.

وأثار حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي “برادس” في العاصمة، خلال فعاليات دورة “مسترز” لقدماء السباحة، استياء واسعا التونسيين وسط مطالب بمحاسبة المسؤول عن ذلك.

واعتبر الكثير من التونسيين، الذين تداولوا على نطاق واسع صوراً لحجب العلم، الأمر مستفزاً جداً، وسط انتقادات حادة لوزير الرياضة التونسي كمال دقيش، ودعوات لإقالته من منصبه، على خلفية ما اعتبروه “فضيحة في حق البلاد “.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أعلنت نهاية أبريل الماضي فرض عقوبات على تونس، بينها عدم السماح برفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، على خلفية عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

قيس سعيد يدخل على الخط

بدوره، ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس، وأمر “باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري”.

وقال سعيّد إن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.

واستنكر الحادثة، وقال إن “ما تم ارتكابه هو جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها”، مشيرا إلى أن عدم رفع الراية التونسية في تونس لا مجال للتسامح بشأنه، معتبرا ذلك تطاولا على الوطن وعلى دماء الشهداء.

وشدد الرئيس التونسي أيضًا على أنه لا تسامح مع من يعتقد أنه فوق القانون أو يعتقد أن عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعه.

وكان الرئيس التونسي قد أجرى زيارة غير معلنة إلى المسبح الأولمبي برادس الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة للسباحة من 8 الى 12 ماي الجاري بمشاركة 20 بلدا.