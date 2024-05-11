عمرو أديب عبر قناة MBC يشيد بالمقاومة في غزة .. ما الذي تغير؟! (شاهد)

أثار الإعلامي المصري عمرو أديب، حالة من الجدل، بعد إشادته بالمقاومة الفلسطينية على عكس ما هو معتاد منه ومن الإعلام السعودي الذي اعتاد أن يشيطن المقاومة.

وقال أديب خلال برنامجه على قناة “mbc مصر” السعودية، إن الفضل في تصويت الأمم المتحدة لتأييد حصول فلسطين على عضوية كاملة، يعود إلى شباب المقاومة الفلسطينية في الميدان.

عمرو أديب: لو انت ماغضبتش وانت شايف الدبابة في المعبر الفلسطيني ورافعة العلم الاسرائيلي يبقى فيه حاجات كتير ماتت جواك يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/nmKWVKXwSY — الحكاية (@Elhekayashow) May 10, 2024

وأضاف أن المقاومة تواجه قوات الاحتلال في شرق مدينة رفح، في منطقة صعبة للغاية، مبديا غضبه من حملات الشماتة والتندر من المقاومة الفلسطينية وأي ربح حققوه جراء ذلك.

تصريحات عمرو أديب تثير صدمة

أثارت تصريحات عمرو أديب وإشادته بالمقاومة الفلسطينية واسعة من الجدل والاستغراب، لا سيّما أن الإعلامي المصري السعودي يُطبق يساسات الأنظمة التي تموله.

وقال الناشط السعودي المعارض عمر بن عبدالعزيز: “في الوقت الدي تخرج الحسابات السعودية وتنسب الفضل اليها، يخرج عمرو اديب على قناة سعودية ويقول المقاومة هي السبب في الاعتراف الاخير بفلسطين بالأمم المتحدة! .. من أعطى عمرو أديب مشروب الشجاعة؟”.

في الوقت الدي تخرج الحسابات السعودية وتنسب الفضل اليها، يخرج عمرو اديب على قناة سعودية ويقول المقاومة هي السبب في الاعتراف الاخير بفلسطين بالامم المتحدة! من اعطى عمرو اديب مشروب الشجاعة؟ https://t.co/80USTQcnsd — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 11, 2024

وكتب الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية: “صدق وهو كذوب.. ما تحقق من خطوة في الأمم المتحدة تحقق بصمود شعبنا وتحت ضربات مقاومتنا”.

وأضاف: “الكلام عن الأمم المتحدة ودورها ومؤسساتها كثير” بس الخطوة هاي تنتظرها السلطة من 30 سنة بالتمام والكمال، تنتظرها وتخبرنا أنها قادمة عبر آليتين (حماية أمن اسرائيل- التفاوض معها)، صاحب ذلك رفض للمقاومة العسكرية بل وتجريمها وتجفيف منابعها”.

وتابع: “الخلاصة ما كنا ننتظره من 30 سنة تم تحقيقه في 7 أشهر من الجهاد والتضحية، هكذا تقصر المقاومة أعمار قوى الظلم والاحتلال، حدث ذلك في التجربة الجزائرية والفيتنامية ومن قبلها في ستالينغراد وغيرها”.

صدق وهو كذوب..

ما تحقق من خطوة في الأمم المتحدة تحقق بصمود شعبنا وتحت ضربات مقاومتنا.. "الكلام عن الأمم المتحدة ودورها ومؤسساتها كثير" بس الخطوة هاي تنتظرها السلطة من 30 سنة بالتمام والكمال، تنتظرها وتخبرنا أنها قادمة عبر آليتين (حماية أمن اسرائيل- التفاوض معها)، صاحب ذلك رفض… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 11, 2024

وقال السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون: “لم أتفاجأ من موقف الإعلامي عمرو أديب وهو يمدح المقاومة وعملية السابع من أكتوبر المجيدة، وينسب لها إنجاز تصويت الأمم المتحدة على دولة فلسطينية، ويشرح ببساطة أن العالم ما كان ليستيقظ من نومه ليتذكر فلسطين ويصوت لها ويجتمع للاعتراف بها، لولا المقاومين الثابتين بغزة، وينصح العرب ويتساءل باستعجاب لماذا يهاجمون المقاومة”.

وأضاف: “هذا موقف سليم، وربما يعكس توجها عربيا رسميا نحو الانفتاح على حماس ومقاومة شعبنا وفتح الأبواب، بعد هزيمة الاحتلال، وغضب الغرب من إسرائيل وانكشاف ضعفها. حماس مستعدة وترحب بأي تحرك مع عمقها العربي الرسمي والشعبي”.

وتابع: “أقدر موقف عمرو أديب من المقاومة، ونبارك لكل من يقف مع مقاومتنا وحق شعبنا بالنضال والحرية، وأتمنى من نشطاء فتح ومن ينشغل بالتقليل من مقاومة شعبه ويتجندون للإساءة إليها إعادة النظر بموقفهم ودورهم، وأن يتوقفوا ويلتحقوا بأشرف مواجهة عاشها شعبنا”.

وختم قائلا: “كما استبشرت بالنصر أول المعركة، ما زلت مستبشراً أن النصر قريب قريب. إننا نعيش مرحلة جليلة من تاريخ أمتنا ونستشعر بدايات التغيير الكوني القادم فقد اقترب زوال الاحتلال المنهك وانصرافه عنا”.

لم أتفاجأ من موقف الإعلامي عمرو أديب وهو يمدح المقاومة وعملية السابع من أكتوبر المجيدة، وينسب لها إنجاز تصويت الأمم المتحدة على دولة فلسطينية، ويشرح ببساطة أن العالم ما كان ليستيقظ من نومه ليتذكر فلسطين ويصوت لها ويجتمع للاعتراف بها، لولا المقاومين الثابتين بغزة، وينصح العرب… — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun 🇵🇸 (@ibmadhun) May 11, 2024

وسبب الصدمة التي انتابت الكثيرين من تصريحات عمرو أديب، أن الإعلام السعودي اعتاد في الفترة الماضية على شيطنة المقاومة الفلسطينية تارة، وأظهر في أخرى حالة من الشماتة فيها جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومثلت قناة العربية، نموذجا صارخا على هذا الأمر، بعدما استضافت الكثير من المحللين الذين أظهروا حقدا ضد المقاومة وتمنوا القضاء على حركة حماس.