خبير عسكري عراقي يكشف سبب اشتعال النار في جندي بعد قنصه في حي الزيتون

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، سر اشتعال النار في الجندي الإسرائيلي الذي قنصته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة، إنه في بعض الأحيان يحمل بعض الجنود أعتدة مثل طلقات تفجيرية أو قنابل دخان وأخرى يدوية، بالإضافة إلى طلقات الرصاص التي تكون بحوزتهم.
وأضاف أن الجنود في الأغلب يكون بحوزتهم في مثل هذه الأحيان قنابل يدوية يحملونها في منطقة البطن، وعندما تتعرض هذه المنطقة للاستهداف فإن النيران تشتعل فيها.
عرض هذا المنشور على Instagram
القسام تقنص جنديا إسرائيليا في حي الزيتون
وكانت كتائب القسام قد بثت مشاهد من قنصها لجندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
ونشر الإعلام العسكري في “كتائب القسام” مقطع فيديو يوثق مشاهد من قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون، حيث ظهر مقاتل “القسام” وهو يحضر بندقيته ويصوب نحو جندي إسرائيلي كان يهرول مع عدد من الجنود، فيصيبه، لتشتعل النيران فيه جراء الرصاصة.
"الجندي ولّع"
📷 قناص #كتائب_القسام يصطاد جندياً جنوب #حي_الزيتون في مدينة #غزة. pic.twitter.com/uqnJ2DgUsK
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024
والجمعة، أعلنت القسام عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضدّ جيش الاحتلال في في مناطق التوغل شرق مدينة رفح وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده وإصابة آخريْن بجروحٍ خطيرة.
وصباح السبت، أعلنت الكتائب عن تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.