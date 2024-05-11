جريمة ارتكبها تركي في السعودية تثير ضجة .. شاهد ماذا فعل!

تسبب فيديو يظهر فيه رجل تركي الجنسية، يقوم بإحراق مركبتين في إمارة مكة المكرمة، ضجة في السعودية، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاقٍ واسع .

وأظهر الفيديو، الذي تم التقطتها كاميرات المراقبة، شخصًا وهو يحمل موادًا قابلة للاشتعال، ثم أقدم على إحراق مركبتين كانتا متوقفتين في مكان عام قبل أن يغادر المنطقة.

شرطة منطقة #مكة_المكرمة تلقي القبض على مقيم تركي ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل وهو يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام، وإحالته إلى النيابة العامة.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/8qRWkqrJqb — مصدر (@MSDAR_NEWS) May 11, 2024

تركي يقوم بإحراق مركبتين

ونشر الأمن العام السعودي صورة من مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، يظهر فيه الشخص خلال عملية إحراق السيارتين مؤكدا إلقاء القبض عليه.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم لإشعاله النار في مركبتين في مكان عام pic.twitter.com/YQHv0O2dR9 — الأمن العام (@security_gov) May 11, 2024

وقال الأمن السعودي في بيان: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام”.

وأضاف البيان، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قضية جنسية أثارت ضجة في السعودية

وكانت المملكة قد شهدت قضية أخرى أثارت ضجة واسعة أيضا، حيث كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن قضية قام بها شخص من انتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال غير قانونية الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة ونشر عبارات منافية للآداب العامة وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/dS4XhQZTxA — الأمن العام (@security_gov) May 1, 2024

ونشر الأمن العام السعودي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس، صورا (من الخلف) للشخص المقصود. مؤكدا إلقاء القبض عليه.

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وذكر الأمن في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة في محتوى مرئي. ونشر عبارات منافية للآداب العامة وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي لأغراض جنسية”.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة ونشر عبارات منافية للآداب العامة وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/NneYOjhWfL — الأمن العام (@security_gov) May 1, 2024

وتابع الأمن في بيانه أنه تم “إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.