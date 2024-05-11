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“التوريث على الطريقة العربية” .. ابن ترامب يمضي نحو السياسة ويعتذر عن المؤتمر الأول!

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بارون ترامب

في مشهد يعيد للأذهان ملف التوريث الذي عانت من الشعوب العربية، لسنوات طويلة، يمضي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتكرار هذا المسار السياسي في الولايات المتحدة، مع نجله بارون.

فعلى الرغم من سنه الصغيرة، دخل بارون ترامب نجل دونالد ترامب عالم السياسة من أوسع أبوابها بعد اختياره من قبل الحزب الجمهوري كأحد مندوبي ولاية فلوريدا.

ولم يتخرج بارون، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الحالي، من المدرسة الثانوية حتى الآن.

وبحسب مسؤول في حملة ترامب، فإن بارون البالغ من العمر 18 عاماً، مهتم جداً بالعملية السياسية في البلاد، وفق ما كشف موقع “بوليتيكو”.

انسحاب مبكر!

وانسحب “بارون” من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في يوليو

وقال بيان صدر عن مكتب والدته ميلانيا: “بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة”.

ويقول مراقبون، إن اختيار بارون ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما تم تنصيب والده رئيسا عام 2017، وتمت حمايته إلى حد كبير من الأضواء السياسية، يعكس التوسع الأخير في استيلاء العائلة على السلطة.

وأوضح الحزب الجمهوري للولاية أن إريك ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب وعمل كبديل واضح للغاية لحملة إعادة انتخاب والده في عام 2020، سيشغل منصب رئيس وفد فلوريدا.

أبناء ترامب في عالم السياسة

في حين أظهرت نسخة من النتائج الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أن حزب الولاية اختار أيضاً أبناء ترامب الآخرين، بما في ذلك إريك ترامب كرئيس لوفده ودونالد ترامب جونيور وتيفاني بولس، وزوجها مايكل بولس كمندوبين.

في حين تعتبر إيفانكا ترامب هي الوحيدة من بين أبناء دونالد ترامب الخمسة التي ظلت بعيدة عن السياسة بعد أن كانت مستشارة كبيرة في إدارته.

ورغم أن القائمة تضم العديد من أفراد عائلة ترامب، إلا أنها تشمل أيضاً قادة من النظام البيئي للحزب الجمهوري في فلوريدا.

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