“مخابئ تحت الأرض لإخفاء طائرات عسكرية مصرية عن الرصد”.. حقيقة صورة أثارت ضجة

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لـ”مخابئ” للطائرات العسكرية في مصر لتجنب رصد الأقمار الصناعية.

وأظهرت الصورة المتداولة، طائرة عسكرية داخل مستودع، فيما قال نشطاء إنها مخابئ تحت الأرض لحماية الطائرات العسكرية من أي رصد لما قيل إنها أقمار صناعية معادية.

حصدت الصورة مئات المشاركات عبر صفحات فيسبوك، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين الفلسطينيين عند الحدود مع مصر.

🔵 "مخابئ تحت الأرض للطائرات العسكرية في #مصر لتجنب رصد الأقمار الاصطناعية".. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

‌

🔵 وفق خدمة تقصي الحقائق التابعة لفرانس برس، هذا الادعاء مضلل والصورة لطائرة في قاعدة أميركية في #كوريا_الجنوبية، خلال تدريب عسكري سنة 2013. 🔵 البحث عن الصورة أرشد إليها… pic.twitter.com/ROwVx7bpql — قناة الحرة (@alhurranews) May 10, 2024

حقيقة الصورة المتداولة

وهذه الصورة التي جرى تداولها بكثافة لا شأن لها بمصر، حيث أرشد التفتيش عنها على محركات البحث إليها منشورة على موقع القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ.

وتعود الصورة لطائرة من طراز “إف-16” تستعد للإقلاع من قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية خلال تدريب عسكري، في يناير عام 2013.

وتتواجد قاعدة أوسان في مدينة بيونغتيك الكورية الجنوبية، وتتضمن قيادة عمليات سلاح الجو الكوري الجنوبي فضلا عن قاعدة جوية أمريكية.

اقرأ أيضا:

يُشار إلى أن وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، كانت قد نقلت عن مصدر رفيع لم تسمه قوله إن القاهرة أبلغت إسرائيل “بخطورة التصعيد” بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتشديده على أن “مصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة”.

غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية لا تتضمن هذه المعلومات، وتكتفي بالإشارة إلى مخاطر الوضع الراهن في رفح.