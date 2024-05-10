الرئيسية » الهدهد » كلمة أمير الكويت كاملة:اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد ولن أسمح باستخدام الديمقراطية لتدميرها (فيديو)

كلمة أمير الكويت كاملة:اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد ولن أسمح باستخدام الديمقراطية لتدميرها (فيديو)

بقلم
أمير الكويت مشعل الأحمد يحل مجلس الأمة

وطن – في قرار أحدث ضجة كبيرة بالبلاد أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وفي كلمة استثنائية له بثت عبر تلفزيون الكويت، قال الأمير مشعل الأحمد إنه سيتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد، مشددا على أنه لن يسمح باستخدام الديموقراطية لتدمير البلاد، حسب وصفه.

كلمة أمير الكويت وقراره حل مجلس الأمة

وقال أمير الكويت في كملته إن “الاضطراب السياسي وصل لمرحلة لا يمكنني السكوت عنها ولا أحد فوق القانون.”

وتابع معلنا حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتولي الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد مخاطبا الكويتيين:”بلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعن.. التمادي وصل إلى حدود لايمكن القبول بها أو السكوت عنها.”

  • اقرأ أيضا:
الكويت.. عبدالله النفيسي يحذر من أمر خطير قد يؤدي لسقوط الدولة (فيديو)

ولفت إلى أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. واستطرد:”هناك من يعطل مصالح البلاد والبعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.”

أمير الكويت ذكر في كلمته أيضا بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية “والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار”.

  • اقرأ أيضا:
حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وعبيد الوسمي يصدر بيانا هاما

وأكمل الأمير مشعل:”وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة.. الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماما كبيرا ولن اسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.”

قد يعجبك أيضاً

أمير الكويت مشعل الأحمد يحل مجلس الأمة

كلمة أمير الكويت كاملة:اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد ولن أسمح باستخدام الديمقراطية لتدميرها (فيديو)

عدو الحجاب وشكك بالآخرة.. فراس السواح إلى مركز "تكوين" لمواصلة التشكيك بثوابت الإسلام بدعم إماراتي

عدو الحجاب وشكك بالآخرة.. فراس السواح إلى مركز “تكوين” لمواصلة التشكيك بثوابت الإسلام بدعم إماراتي (فيديو)

نيوم وصفعة جديدة لولي العهد.. شركة عالمية صُدمت من هذه المعلومات وألغت عقدها مع السعودية

نيوم وصفعة جديدة لولي العهد.. شركة عالمية صُدمت من هذه المعلومات وألغت عقدها مع السعودية

غلعاد أردان يرفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة

رفع صورة السنوار ومزق ميثاق الأمم المتحدة.. مندوب إسرائيل أصابه الجنون على الهواء (فيديو)

الداعية السعودي المعارض عماد المبيض يعلن حصوله على الإقامة الدائمة في بريطانيا

الداعية السعودي المعارض عماد المبيض يعلن حصوله على الإقامة الدائمة في بريطانيا

معارك شرق رفح وحي الزيتون

شرق رفح وحي الزيتون يوجعان إسرائيل .. كمائن قاتلة وعمليات قنص وقصف (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior