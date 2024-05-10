كلمة أمير الكويت كاملة:اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد ولن أسمح باستخدام الديمقراطية لتدميرها (فيديو)

وطن – في قرار أحدث ضجة كبيرة بالبلاد أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وفي كلمة استثنائية له بثت عبر تلفزيون الكويت، قال الأمير مشعل الأحمد إنه سيتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد، مشددا على أنه لن يسمح باستخدام الديموقراطية لتدمير البلاد، حسب وصفه.

كلمة أمير الكويت وقراره حل مجلس الأمة

وقال أمير الكويت في كملته إن “الاضطراب السياسي وصل لمرحلة لا يمكنني السكوت عنها ولا أحد فوق القانون.”

وتابع معلنا حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتولي الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. • سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد

• لن أسمح باستخدام الديموقراطية لتدمير البلاد.

• الاضطراب السياسي وصل لمرحلة لا يمكنني السكوت عنها.

• لا أحد فوق القانون. pic.twitter.com/A57lbwPwCT — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 10, 2024

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد مخاطبا الكويتيين:”بلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعن.. التمادي وصل إلى حدود لايمكن القبول بها أو السكوت عنها.”

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ولفت إلى أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. واستطرد:”هناك من يعطل مصالح البلاد والبعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.”

امير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور في اول خطوة من نوعها منذ أربعين عاما. pic.twitter.com/DfKKWatrr3 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 10, 2024

أمير الكويت ذكر في كلمته أيضا بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية “والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار”.

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وأكمل الأمير مشعل:”وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة.. الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماما كبيرا ولن اسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.”