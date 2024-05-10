عادل إمام يعود للسينما من جديد بعد غياب 14 سنة.. مفاجأة غير متوقعة

وطن – قررت الفنانة المصرية والإعلامية إسعاد يونس، إعادة الزعيم عادل إمام لشاشات السينما من جديد، بعد سنوات من غيابه عن المنافسة في دور العرض السينمائي.

ففي خطوة وُصفت بأنها مفاجئة، قررت الشركة “العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي”، برئاسة الفنانة إسعاد يونس، إعادة عرض فيلم “زهايمر”، بطولة الفنان عادل إمام، في عدد من السينمات المصرية و الخليجية.

ويبدأ العرض في 16 مايو الجاري، لمدة 3 أيام متتالية وتستمر العروض حتى 18 من نفس الشهر أيام “الخميس والجمعة والسبت”.

وقالت إسعاد يونس، في بيانٍ: “الاحتفال بعيد ميلاد عادل، يعد فخراً لكل صُنّاع السينما المصريين والعرب، حيث يُعد أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة، وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام”.

عرض خليجي

وأعلنت الجهة الموزعة لفيلم زهايمر في دول الخليج “فرونت رو” عرضه في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين احتفاء بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لمدة 3 أيام.

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تعليق محمد عادل إمام

من جانبه، علق الفنان محمد إمام، على عودة والده الزعيم للسينما من جديد، بعد غياب دام إلى 14 عامًا.

ونشر محمد إمام بوستر فيلم زهاريمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «انستجرام»، وأعرب عن سعادته قائلا: “لفتة جميلة من إخواتنا في السعودية.. فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام، في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءً من 16 مايو”.

يُشار إلى أن فيلم زهايمر عرض عام 2010، وهو من بطولة عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف ونيللي كريم وإيمان السيد وضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب وهو أحد رجال الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بـ”آل زهايمر”، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسا على عقب.

وشارك في بطولة الفيلم بجانب عادل إمام، كل من ، ونيللي كريم، ورانيا يوسف، وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق، بجانب ضيفا الشرف سعيد صالح، وإسعاد يونس، والعمل تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.