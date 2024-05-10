شرق رفح وحي الزيتون يوجعان إسرائيل .. كمائن قاتلة وعمليات قنص وقصف (شاهد)

كبّدت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خسائر فادحة خلال معارك طاحنة شهدتها منطقة شرق مدينة رفح وحي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء “ناحال” وإصابة 2 بجروح خطيرة.

📸من لواء ناحال.. الجنود الأربعة الذين أعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم بنيران #المقاومة خلال المعارك في #غزة اليوم #الجمعه pic.twitter.com/tHEr7xcYg7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024

وبثت كتائب القسام، مشاهد جديدة لعمليات قتالية كبيرة نفذتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة برفح، في مفاجأة كبيرة للجيش الإسرائيلي الذي صُدم بأن المقاومة لا زالت تتواجد على الأرض بكل قوتها رغم دخول العدوان والحصار الصهيوني لغزة شهره السابع.

ووثقت المشاهد عمليات استهداف عناصر المقاومة، لجنود الاحتلال في أماكن تحصنهم بمهارة عالية والفتك بعدد كبير منهم.

كما أظهرت مشاهد أخرى استهداف دبابات وآليات للاحتلال، وتدمير بعضها بالكلية وإعطاب البعض الآخر منها.

وظهر مقاتلو القسام وهم يفاجئون قوات الاحتلال من فوق الأرض، ومن تحتها عبر الخروج من الأنفاق وتنفيذ عمليات الاستهداف بالقذائف سريعا والعودة بأمان مرة أخرى.

من داخل أحد الأنفاق في #رفح .. أحد مقاتلي #القسام يتوعد #نتنياهو .. شاهد ماذا قال 🎥⏬ pic.twitter.com/30XEzxbql3 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024

معارك رفح

ومنذ ساعات صباح الجمعة، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ سلسلة عمليات ضدّ قوات جيش الاحتلال في رفح.

وأعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عمل عسكري مركب ومتزامن بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة “TBG” واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة “الياسين 105” واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما أعلنت عن إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين، ودمرت ناقلة جند، بقذائف “الياسين 105” في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن مقاتلو القسام من تفجير عين نفق في قوة صهيونية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام موقع “كرم أبو سالم العسكري” شرق رفح جنوب قطاع غزة بقذائف بالهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعًا لجنود وآليات العدو المتوغلة شرق ثكنة سعد صايل بقذائف الهاون.

حي الزيتون .. قنص واشتباكات واستهداف مروحية

كما أعلنت كتائب القسام عن عدة عمليات نفذها مقاتلوها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب الحي.

ودمرت القسام دبابة “ميركافا 4” صهيونية بقذيفة “الياسين 105″، إضافة الى قنص ضابط صهيوني وإصابته إصابة مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة .

واستهدفت الكتائب تجمعًا لجنود العدو جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون، بينما أعلنت “القسام” بالاشتراك مع كتائب الأنصار استهداف طائرة مروحية صهيونية شرق حي الزيتون بصاروخ “سام 7”.

وأعلنت قصفها بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” 114 ملم.

وكان لافتاً اليوم، قصف كتائب القسام مدينة بئر السبع، برشقتين صاروخيتين، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تمّ إطلاق 15 صاروخا من رفح اليوم على بئر السبع ومحيطها.

🎥#كتائب_القسام تستهدف مدينة #بئر_السبع برشقة صاروخية ثانية اليوم، ومصادر إعلامية عبرية تتحدث عن إطلاق 15 صاروخا من #رفح نحو المدينة ومحيطها. pic.twitter.com/mn4m3w2PZ7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إنّ حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.