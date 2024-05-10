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رفع صورة السنوار ومزق ميثاق الأمم المتحدة.. مندوب إسرائيل أصابه الجنون على الهواء (فيديو)

بقلم
غلعاد أردان يرفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة

وطن – انتابت مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حالة من الهستيريا ونوبة غضب، وقام بتقطيع ميثاق الأمم المتحدة بعد اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يعترف بالفلسطينيين كمؤهلين ليصبحوا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وظهر “جلعاد” داخل مقر الأمم المتحدة وهو بحالة بائسة ويمسك بيده آلة تمزيق الورق لتمزيق ميثاق الأمم المتحدة ويقوم بإتلافها على المنصة، قبل التصويت الذي اختارت فيه الجمعية فتح الباب أمام فلسطين للحصول على العضوية الكاملة.

مندوب إسرائيل يرفع صورة السنوار

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” الأمريكية أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة لصالح منح “حقوق وامتيازات” جديدة لفلسطين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر بشكل إيجابي في طلبها للحصول على العضوية.

وعلى الرغم من أنه لا يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن التصويت يعترف بها كمؤهلة للانضمام. كما يسمح لهم بتقديم المقترحات والمشاركة في رعايتها بالإضافة إلى التعديلات داخل الجمعية.

وكان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ندد بمشروع قرار الجمعية العامة، يوم الاثنين، قائلا إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة، وزعم أنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

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