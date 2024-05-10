رفع صورة السنوار ومزق ميثاق الأمم المتحدة.. مندوب إسرائيل أصابه الجنون على الهواء (فيديو)

وطن – انتابت مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حالة من الهستيريا ونوبة غضب، وقام بتقطيع ميثاق الأمم المتحدة بعد اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يعترف بالفلسطينيين كمؤهلين ليصبحوا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وظهر “جلعاد” داخل مقر الأمم المتحدة وهو بحالة بائسة ويمسك بيده آلة تمزيق الورق لتمزيق ميثاق الأمم المتحدة ويقوم بإتلافها على المنصة، قبل التصويت الذي اختارت فيه الجمعية فتح الباب أمام فلسطين للحصول على العضوية الكاملة.

مندوب اسرائيل في الأمم المتحدة بجلسة تصويت الجمعية العامة على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: النتيجة المستقبلية لتصويتكم على دولة فلسطين، هو جعل يحيى السنوار الرئيس المستقبلي لدولة فلسطين. وتم التصويت باغلبية 143 صوت لصالح الدولة الفلسطينية وفشل المهرج في مسرحيته. (مترجم) pic.twitter.com/cKPLu5MgE2 — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) May 10, 2024

مندوب إسرائيل يرفع صورة السنوار

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” الأمريكية أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة لصالح منح “حقوق وامتيازات” جديدة لفلسطين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر بشكل إيجابي في طلبها للحصول على العضوية.

#الجزائر_تنتصر_لفلسطين

مندوب إسرائيل لدى #الأمم_المتحدة تنتابه حالة من " الهستيريا " ونوبة "غضب " ويقوم بتقطيع ميثاق الأمم المتحدة بعد اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لعضوية #فلسطين الكاملة في #الأمم_المتحدة. pic.twitter.com/xtz10wbbTI — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 10, 2024

وعلى الرغم من أنه لا يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن التصويت يعترف بها كمؤهلة للانضمام. كما يسمح لهم بتقديم المقترحات والمشاركة في رعايتها بالإضافة إلى التعديلات داخل الجمعية.

وكان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ندد بمشروع قرار الجمعية العامة، يوم الاثنين، قائلا إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة، وزعم أنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.