رسالة نارية من محمد أبو تريكة عن الدور الأمريكي في الحرب على غزة

وطن – وجه اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، رسالة نارية حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة.

وقال أبو تريكة في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تبادل أدوار وتمثيلية فاشلة تقوم بها الادارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني فكيف لشريك أساسي فى إبادة وقتل الأطفال والنساء أن تستأمنه على مفاوضات لعقد اتفاق”.

تبادل أدوار وتمثيلية فاشلة تقوم بها الادارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني فكيف لشريك أساسي فى إبادة وقتل الأطفال والنساء أن تستأمنه على مفاوضات لعقد إتفاق

بايدن وإدارته رأس حربة الحرب القائمة التي قتلت 2% من سكان قطاع غزة المُحاصر من سنوات — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 9, 2024

وأضاف: “بايدن وإدارته رأس حربة الحرب القائمة التي قتلت 2% من سكان قطاع غزة المُحاصر من سنوات”.

وتتوسط الولايات المتحدة إلى جانب قطر ومصر، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة.

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وسبق أن كشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة “CNN”، أنّ هناك توقفا مؤقتا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وفود المفاوضات تغادر القاهرة

وتوقفت المفاوضات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الأخيرة مع مغادرة وفد حركة “حماس” والوفد الإسرائيلي.

كما غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي أمضى الأسبوع الماضي في المنطقة في محاولة للتقريب بين الجانبين وسيواصل الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون المفاوضات.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بيرنز شارك في المفاوضات معتقدا أنه يمكن سد الفجوات المتبقية”.

وأضاف: “من الواضح الآن أنه لم يتم ذلك، وهذا لا يعني أننا نفقد الأمل، ما زلنا نعتقد أن هناك طريقا للمضي قدما ولكن سيتطلب الأمر القليل من الشجاعة الأخلاقية من كلا الجانبين حتى يتمكنا من الوصول إلى تلك الطاولة والتوقيع على هذا الاتفاق”.