رسائل هامة.. لماذا حدد عبد المجيد تبون 2027 عاما مفصليا للجزائر؟ (فيديو)

وطن – كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن عام 2027 سيكون تاريخاً مفصلياً في تاريخ الاقتصاد الجزائري، بخصوص المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي سيتم إنجازها في الجزائر على مختلف الأصعدة، وهو موعد سيكون ضمن لتبون ولايته الثانية في حال قرر الترشح.

وأكد “تبون” في خطاب ألقاه خلال زيارته مقر وزارة الدفاع الوطني قبل يومين أن “التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد”، مشيراً إلى أن وتيرة النمو ستعرف، باستكمال المشروعات الكبرى في آفاق 2027، “إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة”.

ولفت الرئيس الجزائري في حديثه إلى أن المشاريع التي تنفذها الجزائر لم تعد آفاقاً أو أحلاماً، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع سكة الحديد التي تربط تندوف بمدينة بشار، وسيتم إنشاء مصنع ترخيص في بشار ومصانع حديد وصلب في وهران وعنابة وجيجل.

وفي هذا السياق أشاد تبون بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة.

تبون: نرفض الاستدانة

وأشار إلى أنه “من جهة أخرى, نسهر على تمتين الرابطة بين شعبنا الأبي وقواته المسلحة, لأن تعزيز هذه الرابطة المقدسة هي إحدى الضمانات الأكيدة لديمومة الدولة الوطنية.”

وعبر تبون عن رفض الجزائر للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.

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الهدف المنشود في 2027

وأعرب مراقبون اقتصاديون عن اعتقادهم بأن الجزائر تعول على المشاريع الاقتصادية العملاقة لتحقيق التقدم والقفزة المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود في عام 2027. وهو بلوغ ناتج محلي يقدر بـ 400 مليار دولار ما يمكنها من قيادة قاطرة الاقتصاد بأفريقيا أو احتلال مركز الوصافة أي الثاني افريقيا.

وتخطط الجزائر لاستثمار 50 مليار دولار في مشروعات نفط وغاز حتى عام 2027 بهدف تعزيز إنتاج الأصول الرئيسية وتوفير إنتاج جديد.

وجاءت الجزائر في قائمة 10 بلدان إفريقية الأكثر ثراءً، بحيازتها لثروة صافية إجمالية مقدرة بـ284 مليار دولار في عام 2021. مقابل 157 مليار دولار فقط عام 2010، أي بارتفاع مقدر بنسبة 80.89% خلال عشرة (10) سنوات.

وتحتل الجزائر المرتبة التاسعة بين أغنى الدول في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحسب تقرير لموقع “إنسايدر مونكي” المتخصص، استناداً إلى بيانات بنك “كريدي سويس”.