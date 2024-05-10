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جندي إسرائيلي يحترق برصاصة قناص القسام في حي الزيتون (شاهد)

بقلم
قنص جندي في حي الزيتون

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، فيديو، يوثق لحظة قنص جندي صهيوني جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ويظهر في المقطع، قناص القسام، وهو يرصد تحركات مجموعة من جنود الاحتلال فيما يبدو أنها نقطة لتجمع الدبابات الإسرائيلية في جنوب حي الزيتون، الذي أعلن الجيش بدء عملية عسكرية جديدة فيه .

وتمكن القناص برصاصة “بندقية الغول” من إصابة جندي، واشتعال النار في جسده.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال إن الجنود الأربعة ينتمون للواء ناحال، وقتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة.

كما أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقباله 4 جنود جرحى نُقلوا إليه بواسطة مروحية وسيارة إسعاف، وقال إن اثنين من الجنود في حالة حرجة.

وأعلنت كتائب القسام عن عدة عمليات نفذها مقاتلوها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب الحي.

كما بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة لعمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

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