جندي إسرائيلي يحترق برصاصة قناص القسام في حي الزيتون (شاهد)

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، فيديو، يوثق لحظة قنص جندي صهيوني جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ويظهر في المقطع، قناص القسام، وهو يرصد تحركات مجموعة من جنود الاحتلال فيما يبدو أنها نقطة لتجمع الدبابات الإسرائيلية في جنوب حي الزيتون، الذي أعلن الجيش بدء عملية عسكرية جديدة فيه .

وتمكن القناص برصاصة “بندقية الغول” من إصابة جندي، واشتعال النار في جسده.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال إن الجنود الأربعة ينتمون للواء ناحال، وقتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة.

📸من لواء ناحال.. الجنود الأربعة الذين أعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم بنيران #المقاومة خلال المعارك في #غزة اليوم #الجمعه pic.twitter.com/tHEr7xcYg7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024

كما أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقباله 4 جنود جرحى نُقلوا إليه بواسطة مروحية وسيارة إسعاف، وقال إن اثنين من الجنود في حالة حرجة.

🎥مشاهد لعمليات إجلاء جنود إسرائيليين قتلى وجرحى بمروحيات جراء المعارك مع #المقاومة في #رفح. pic.twitter.com/0o0s2LyEyB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2024

وأعلنت كتائب القسام عن عدة عمليات نفذها مقاتلوها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب الحي.

كما بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة لعمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.