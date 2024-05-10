“الغارديان” تفضح جرائم قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات بشهادات مفزعة!

(ترجمة وطن) – فضحَ تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، جرائم قتل الأطفال والمدنيين وحوادث الاغتصاب والتطهير العرقي في دارفور السودانية على يد قوات الدعم السريع التي تتلقى الدعم والسلاح من دولة الإمارات.

وتكشّفت شهادة جديدة مروعة تصف واحدة من أسوأ الفظائع في الحرب الأهلية السودانية، المذبحة الواسعة للمدنيين بينما كانوا يحاولون الفرار من المجزرة العرقية في دارفور الصيف الماضي.

ويصف شهود أن الأطفال، الذين ما زالوا على قيد الحياة، تم “تكديسهم وإطلاق النار عليهم” من قبل قوات الدعم السريع أثناء محاولتهم الهروب من العاصمة الإقليمية الجنينة في يونيو من العام الماضي خلال موجة من العنف العرقي قُتل فيها آلاف المدنيين. وفق ترجمة وطن عن الغارديان البريطانية

وتقدم إفادات الشهود البالغ عددها 221 والتي جمعتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أحدث الأدلة على أن قوات الدعم السريع نظمت حملة منسقة من التطهير العرقي استمرت 12 شهرًا ضد قبيلة المساليت غير العربية في غرب دارفور.

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وتقول “هيومن رايتس ووتش” إنه يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فرض حظر على الأسلحة على السودان بشكل عاجل ونشر بعثة تضم قوة شرطة قوية في دارفور، المنطقة المترامية الأطراف في غرب البلاد، لحماية المدنيين.

ويدعو تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي نشر الأربعاء إلى فرض عقوبات على المسؤولين في نهاية المطاف عن جرائم حرب واسعة النطاق، بما في ذلك قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور الجنرال عبد الرحمن جمعة بركة الله، إلى جانب قائد قوات الدعم السريع سيئ السمعة محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشقيقه عبد الرحيم.

كارثة تلوح في الأفق في الفاشر

منذ اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل 2023، فر أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم وسط أزمة إنسانية تحذر الأمم المتحدة من أنها واحدة من أكبر الأزمات منذ عقود.

وتعد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بؤرة التوتر الحالية، آخر مدينة يسيطر عليها الجيش السوداني في دارفور.

وتحاصر قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات المدينة، ويخشى الدبلوماسيون أن تكون على “حافة مذبحة واسعة النطاق”.

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ”هيومن رايتس ووتش”: “بينما يستيقظ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومات على كارثة تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع واسعة النطاق المرتكبة في الجنينة على أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن ترتكب في حق المدنيين”. يأتي في غياب عمل منسق”.

كانت إحدى أسوأ أحداث الحرب الأهلية في السودان في يونيو/حزيران عندما هاجمت قوات الدعم السريع وحلفاؤها قافلة من المدنيين يبلغ طولها كيلومترات بينما كان الناس يحاولون مغادرة الجنينة، برفقة مقاتلين من المساليت.

أطلقوا النار على آباء وأبنائهم وألقوا جثثهم في النهر

وقال شهود لباحثي “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الدعم السريع طاردت وقبضت وأطلقت النار على الرجال والنساء والأطفال الذين ركضوا في الشوارع أو حاولوا السباحة في نهر “كاجا” سريع التدفق الذي يخترق المدينة، فيما غرق الكثير منهم.

وَصَفَ صبيّ يبلغ من العمر 17 عامًا مقتل 12 طفلاً وخمسة بالغين في 15 يونيو/حزيران قائلاً: “قامت قوتان من قوات الدعم السريع بضبط أطفال ووالديهم، وبينما بدأ الآباء بالصراخ، أطلقت قوات الدعم السريع النار على والديهم، وقتلهم”.

وأضاف: “ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم.. وألقوا جثثهم في النهر وأمتعتهم وراءهم”.

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طوال بقية اليوم والأيام اللاحقة، استمرت الهجمات على عشرات الآلاف من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الحدود مع تشاد.

وتشمل الهجمات الأخرى التي سجلتها هيومن رايتس ووتش هجوماً آخر لقوات الدعم السريع في 15 يونيو/حزيران على عيادة طبية مؤقتة في الجنينة، حيث كان 25 جريحاً يبحثون عن العلاج.

قال علي، الذي أصيب في ساقه خلال هجوم سابق: “بدأوا في إطلاق النار علينا وقتلوا الجميع باستثناءي وامرأة أصيبت. أطلقوا النار علي في ذراعي اليمنى. لقد سقطت على الأرض متظاهرًا بأنني ميت.”

ظل علي والمرأة محاطين بالجثث لمدة 10 ساعات. بينما واصلت قوات الدعم السريع هجومها على المدينة.

وفي حوالي الساعة الخامسة مساءً، دخل سبعة رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري إلى العيادة وقاموا بضربه وتوجيه شتائم عنصرية إليه.

وتابع: “قال أحدهم: لن نقتلك!. نريد تعذيبك”.

وأنقذت عائلة علي بعد ساعات بعد أن غادر المسلحون العيادة.