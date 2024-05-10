“الجيش الجزائري جاهز لكل السيناريوهات لا قدر الله”.. لمن وُجهت هذه الرسائل المبطنة من القيادة العليا؟ (فيديو)

وطن – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن جيش بلاده جاهز لكل السيناريوهات والاحتمالات مما أشرع باب التساؤلات والتكهنات عما يقصده.

وخاصة أن الجزائر تخوض أزمة حادة مع جارتها المغرب التي تدهورت العلاقات معها في السنوات الأخيرة، على خلفية ما يعرف بقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

والصحراء معترف بها بموجب القانون الدولي كدولة غير متمتعة بالحكم الذاتي والتي يطالب المغرب بالسيادة عليها. وتدعم الجزائر الحركة الانفصالية الصحراوية المحلية وتستضيف آلاف اللاجئين في مخيمات على الأراضي الجزائرية.

رئيس #الجزائر 🇩🇿 السيد عبد المجيد تبون :

1- فيما يخص الأمن القومي فإن #الجيش_الجزائري ساهر و جاهز لكل الإحتمالات لا قدر الله!!

2- نحن ناس مسالمين و لكن لا توجد ثقة في محيطنا!!

3- محيطنا يمكننا وصفه بالبحر الهائج و حدودنا كلها تحت المجهر!

4- ما يجري في العالم من أحداث يؤثر علينا!! pic.twitter.com/KF6X1A62vw — قناة المعرفة — Military Dz (@MilitaryDz) May 9, 2024

تبون: الجيش جاهز لكل السيناريوهات

وخلال كلمة له أمام عدد من كبار الضباط في المقر الوطني، أثنى الرئيس عبد المجيد تبون على سهر الجيش الجزائري ليل نهار من أجل أمن البلاد.

كما شكر تبون الجولات التي يقوم بها الفريق أول السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش، والسهر على جاهزية الجيش أمام كل الإحتمالات.

الجزائر وسط محيط أشبه بالبحر الهائج

واستدرك : “نحن أناس مسلمون ولكن المحيط حولنا بحر هائج –حسب تعبيره- وحدودنا كلها تحت المجهر إضافة إلى ما يجري في العالم من أحداث الذي بات يؤثر في الجزائر واستقرارها.”

وتابع الرئيس الجزائري في حديثه بأن “حمد الله على الرجال الذين سخرهم الله لهذه البلاد وجعلوها مستقرة وحدودها آمنة رغم ما يجري خارج حدودنا.”

كما ذكر في هذه المناسبة بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري أمام جرائم وهمجية وبربرية الاستعمار الفرنسي الغاشم، وأكد أن السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي مهاب واقتصاد متطور.

وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في البلاد في 7 سبتمبر، ولم يعلن عبد المجيد تبون، الموجود في السلطة منذ 2019، بعد ما إذا كان سيسعى لولاية جديدة.

وقبل الإعلان عن التصويت المبكر، أشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر” والتي تم تأجيلها مرارا بسبب الاحتكاك الدبلوماسي بين البلدين، بما في ذلك بشأن قضية الذكرى.

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أكبر ميزانية دفاعية

وبحسب موقع (ausa– رابطة جيش الولايات المتحدة) تحتفظ الجزائر بثاني أكبر جيش دائم في أفريقيا، في المرتبة الثانية بعد مصر. ولديها أكبر ميزانية دفاعية في القارة: 16.7 مليار دولار في عام 2023.

وقد حصلت على ما يقرب من 75 في المئة من ترسانتها من الاتحاد السوفياتي السابق، وبشكل ثانوي، من الصين.

وردًا على التحديث العسكري للمغرب مع الولايات المتحدة، وقعت الجزائر عقدًا كبيرًا مع روسيا في عام 2022 لشراء غواصات وطائرات شبح Su-57 (سوخوي) وقاذفات Su-34 ومقاتلات Su-30. كما تأمل في الحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة، مثل S-400 وViking وAntey-4000.