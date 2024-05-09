هل يتعمد النظام المغربي ضرب الشباب الجزائري بالمخدرات؟!

وطن – ألقت السلطات الجزائرية القبض على شبكة تروج للمخدرات يقودها مغربيان بمدينة تلمسان شمال غرب البلاد، وحجزت قنطار و36 كغ من الكيف المعالج ، كما تم حجز مبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم من العملة الوطنية –وفق وسائل إعلام جزائرية –

وأشارت صحيفة “النهار” المحلية إلى أن شرطة تلمسان أوقفت المغربيان المتورطان في وهران، فيما تم القبض على عنصرين آخرين من أفراد الشبكة في مدينة النعامة.

وبحسب بيان لشرطة “تلمسان” تم توقيف المغربيان بوهران وعنصرين من أفراد الشبكة بالنعامة.

وأضاف البيان الذي تداولته وسائل إعلام جزائرية أن العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت عناصر المصلحة الجهوية من تحديد هوية مدبري هذا العمل الاجرامي وتوقيفهما بولاية وهران، وهما شخصان من جنسية مغربية، لتسفر التحقيقات أيضا عن توقيف عنصرين آخرين من أفراد الشبكة بعيين الصفراء بالنعامة.

اتهامات للنظام المغربي

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، عن جناية الاستيراد وشحن ونقل قصد بيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

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وأثارت هذه الواقعة موجة جدل واسعة بين الجزائريين على مواقع التواصل، الذين ذهب بعضهم لاتهام النظام المغربي بتعمد ضرب الشباب الجزائري بالمخدرات، ضمن المخططات المغربية ضد الجزائر جراء الأزمة القاتمة بين البلدين، والتي تطورت مؤخرا بشكل حاد.

تغيضني بلادنا ويغيضوني ولادها، علاه مخليين هذو الوسخ يدخلو بلا تأشيرة ويفسدو في الشباب ويحطمو في العايلات بالمخدرات، واش لازم يزيدو يديرو باش الدولة تحبسهم عند حدهم

✒️الجزائر بلاد الشهداء والرجال ماهيش بلاد الصعاليك#فرض_التأشيرة_على_المراركة #الجزائر #المغرب_مملكة_المخدرات https://t.co/MdEu6yDBTU — 𝗭𝗶𝗿𝗶 𝗔𝗰𝗵𝗶𝗿 (@MedZiriDz) May 9, 2024

القنب الهندي

ونشرت “المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات في تلمسان مقطع فيديو رصدته “وطن”، وأظهر الكمية الهائلة من المخدرات من القنب الهندي التي جرى ضبطها مغلفة بأكياس على طاولة وإلى جانبها مبلغ 299 مليون من العملة الوطنية وهواتف نقالة. فيما بدا متهمان وهما يديران ظهريهما وقد قيدت أيديهما إلى الخلف.

محكمة عين الصفراء

وقالت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقعها الإلكتروني إن هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت عناصر المصلحة الجهوية من تحديد هوية مدبري هذا العمل الاجرامي وتوقيفهما بولاية وهران، وهما شخصان من جنسية مغربية، لتسفر التحقيقات أيضا عن توقيف عنصرين أخرين من أفراد الشبكة بعيين الصفراء بالنعامة.

شبكة إجرامية أخرى

وكانت “الشرطة الجزائرية” قد ذكرت على حسابها في موقع “إكس”-تويتر سابقاً أن شرطة العاصمة أطاحت بشبكة إجرامية منظمة تتكون من (7) أشخاص، مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتحجز 23985 قرص من المخدرات الصلبة، 2055 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات، مبلغ مالي وتسترجع مركبة ودراجة نارية.