الرئيسية » الهدهد » ماذا دار بين أمير قطر وذي يزن بن هيثم في اللقاء الذي جمعهما بقصر لوسيل؟ (فيديو)

ماذا دار بين أمير قطر وذي يزن بن هيثم في اللقاء الذي جمعهما بقصر لوسيل؟ (فيديو)

بقلم
أمير قطر التقى ذي يزن بن هيثم في قصر لوسيل بالدوحة

وطن – وثقت صور ومقاطع مصورة بثها الإعلام القطري والعماني، تواجد ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية تحيات فقد التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، واستقبل الأمير تميم ولي عهد السلطنة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث نقل ذي يزن تحيات والده السلطان هيثم للأمير القطري.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها.

ذي يزن بن هيثم يلتقي أمير قطر

وفيما لم تكشف تفاصيل أخرى عن سبب هذه الزيارة المفاجئة، فيشار إلى أنها تأتي بالتزامن مع التصعيد في قطاع غزة واقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح.

ولا يعرف إذا كانت هذه الزيارة له علاقة بتطورات الوضع في غزة أم لا، نظرا لكون قطر الوسيط الأهم بين حماس والاحتلال في هذه الحرب.

التقى وزير الثقافة القطري

من جانبه نشر عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، عبر حسابه الرسمي بإكس، صورة جمعته بذي يزن بن هيثم، ولي عهد عمان ووزير الثقافة.

وعلق عليها بالقول بحسب ما رصدت (وطن): “أشكر أخي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والشباب بسلطنة عمان ووزارة الثقافة العمانية ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب 33 على إثراء المعرض ومشاركتها بالأوركسترا السلطانية، وهي التي تقدّم الثقافة العمانية من خلال الفعاليات الثقافية.”

وتابع:”وأدعو المواطنين والمقيمين وزوار الدولة لزيارة المعرض ومواكبة هذا المهرجان الثقافي”.

  • اقرأ أيضا:
بالتزامن مع اقتحام رفح.. زوجة سلطان عمان في زيارة خاصة لمصر وانتصار السيسي تستقبلها (فيديو)

قد يعجبك أيضاً

أمير قطر التقى ذي يزن بن هيثم في قصر لوسيل بالدوحة

ماذا دار بين أمير قطر وذي يزن بن هيثم في اللقاء الذي جمعهما بقصر لوسيل؟ (فيديو)

تعرض وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري لهجوم لاذع من رجل الأعمال والأكاديمي السعودي طراد العتيبي

أكاديمي سعودي يهاجم مسؤولاً إماراتياً بسبب “لايكات” ضد سياسات بن سلمان

نعمت شفيق

طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية برسالة نارية ورد فعل نعمت شفيق (فيديو)

احتجاجات كلية ترينيتي بدبلن

طلاب كلية ترينيتي في دبلن الأيرلندية ينتصرون في معركة نصرة غزة (تفاصيل)

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ضربات غزة تجبر جيش الاحتلال على تجنيد كتيبة من قدامى المحاربين.. أعمارهم تزيد عن 40 سنة

حليمة بولند تصرخ في السجن

فيديو حليمة بولند تصرخ وتبكي في السجن يثير الجدل .. ما القصة!؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior