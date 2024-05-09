ماذا دار بين أمير قطر وذي يزن بن هيثم في اللقاء الذي جمعهما بقصر لوسيل؟ (فيديو)

وطن – وثقت صور ومقاطع مصورة بثها الإعلام القطري والعماني، تواجد ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية تحيات فقد التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، واستقبل الأمير تميم ولي عهد السلطنة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث نقل ذي يزن تحيات والده السلطان هيثم للأمير القطري.

📹 تحيات جلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة #قطر الشقيقة، نقلها صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد خلال استقبال سمو الشيخ له في قصر #لوسيل بالعاصمة القطرية #الدوحة. pic.twitter.com/cSWdvWgO29 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) May 9, 2024

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها.

ذي يزن بن هيثم يلتقي أمير قطر

وفيما لم تكشف تفاصيل أخرى عن سبب هذه الزيارة المفاجئة، فيشار إلى أنها تأتي بالتزامن مع التصعيد في قطاع غزة واقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح.

ولا يعرف إذا كانت هذه الزيارة له علاقة بتطورات الوضع في غزة أم لا، نظرا لكون قطر الوسيط الأهم بين حماس والاحتلال في هذه الحرب.

📸 | تحيات جلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة #قطر الشقيقة، نقلها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد خلال استقبال سمو الشيخ له في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. pic.twitter.com/iUJe0GMI2R — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 9, 2024

التقى وزير الثقافة القطري

من جانبه نشر عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، عبر حسابه الرسمي بإكس، صورة جمعته بذي يزن بن هيثم، ولي عهد عمان ووزير الثقافة.

أشكر أخي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والشباب بسلطنة عمان ووزارة الثقافة العمانية ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب 33 على إثراء المعرض ومشاركتها بالأوركسترا السلطانية، وهي التي تقدّم الثقافة العمانية من خلال الفعاليات الثقافية

وأدعو المواطنين والمقيمين وزوار… pic.twitter.com/L6WaRDe236 — عبدالرحمن بن حمد آل ثاني (@ahjh_althani) May 9, 2024

وعلق عليها بالقول بحسب ما رصدت (وطن): “أشكر أخي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والشباب بسلطنة عمان ووزارة الثقافة العمانية ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب 33 على إثراء المعرض ومشاركتها بالأوركسترا السلطانية، وهي التي تقدّم الثقافة العمانية من خلال الفعاليات الثقافية.”

وتابع:”وأدعو المواطنين والمقيمين وزوار الدولة لزيارة المعرض ومواكبة هذا المهرجان الثقافي”.