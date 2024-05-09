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مات في عز شبابه.. سبب وفاة هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان المفاجئة

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وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد في عز شبابه

وطن – أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات، الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في خبر فجع الإماراتيين حيث توفي الشيخ هزاع في عز شبابه.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن ديوان الرئاسة فقد نعى الديوان الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب ديوان الرئاسة الإماراتي عن خالص عزائه ومواساته “سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

سبب وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد

وبينما تم نعي وفاة الشيخ هزاع في بيان إماراتي رسمي، فإن البيان لم يتطرق لسبب وفاته أو أي تفاصيل عنها.

وكثرت الأسئلة بين مرتادي منصات التواصل عن سبب وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد، خاصة أنه توفي في عز شبابه وبشكل مفاجئ.

مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، نعى وفاة الشيخ هزاع ووصفه بأنه كان “شابا خلوقا وسيما محبا للثقافة عاشقا للخيل ومتخصصا في الموارد البشرية.”

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وبثت وكالة أنباء الإمارات صورا لشيوخ الدولة وهم يؤدون صلاة الجنازة على جثمان هزاع بن سلطان بن زايد، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بأبوظبي، ويشيعونه إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين.

وقدم مشايخ عجمان وأم القيوين وعجمان والفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع من المواطنين، التعازي في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وتقبل التعازي حكام أبوظبي وشيوخها وعلى رأسهم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وحمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ونشر حمدان بن محمد بن راشد، صورة للشيخ الراحل على حسابه الرسمي بمنصة إكس، وعلق عليها معزيا:”رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وخالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام.. نسأله سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

حسين الجسمي: “اللهم عوض شبابه في الجنة”

ومن جانبه أوفد سلطان عمان هيثم بن طارق، مبعوثًا هو حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، إلى دولة الإمارات لنقل تعازي السلطان في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي، نعى هو الآخر وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وكتب في تغريدة له:”اللهم عوّض شبابه في الجنة، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وصبّر أهله وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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