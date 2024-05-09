“لنخرجنهم منها أذلة”.. القسام تبث أول مشاهد لعمليات تصديها للاحتلال برفح

وطن – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الخميس، مقاطع مصورة هي الأولى لعمليات تصديها لآليات وجنود الاحتلال في رفح، عقب اقتحام إسرائيل للمنطقة الأخيرة بقطاع غزة المحاصر والمتاخمة للحدود المصرية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام رفح، الاثنين، وسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم تحذيرات الدول والأمم المتحدة والعالم أجمع من خطورة هذه الخطوة ومفاقمتها للأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.

ووثقت المشاهد التي بثتها القسام من رفح ونقلتها قناة “الجزيرة”، عمليات تصدي جنود المقاومة لآليات الاحتلال ببسالة واستهدافها وتدميرها بالقذائف كما ظهر في الفيديو.

مشاهد من استهداف القسام للاحتلال في رفح

كما ظهر في المشاهد التي نشرتها المقاومة عمليات قصف واسعة بقذائف الهاون لتجمعات الاحتلال في رفح.

وظهر مقاتلو القسام وهم يلقمون القذائف لمدافع الإطلاق، وأمطروا بها تحشدات العدو.

وظهر أحد المقاومين وهو يردد الآية 37 من سورة النمل أثناء دك تجمعات جيش الاحتلال بقذائف الهاون، ويقول: “ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون”.

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شدد على أن اجتياح الاحتلال رفح ينذر بكارثة إنسانية عميقة، وحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية هذه الأزمة.

وكانت المقاومة الفلسطينية حذرت الاحتلال من مغبة اقتحام رفح، وفي نفس الوقت أكدت على استعدادها الكامل لمواجهة جيش الاحتلال والتنكيل به وتكبيده خسائر جديدة داخل رفح إذا تنبى خيار الاقتحام.