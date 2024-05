كيم كارداشيان تعلق على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين” خلال حدث تسويقي.. ماذا قالت؟ (شاهد)

وطن – علقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين” خلال حدث تسويقي لها في مدينة هامبورغ الألمانية، بالقول “الحرية للجميع”.

واستعرض موقع “TMZ” الأمريكي، تفاصيل الواقعة، حيث بدأت سيدة من بين حضور الفعالية الهتاف “الحرية لفلسطين” قبل أن يصطحبها رجال الأمن إلى الخارج بسبب تعطيلها للحدث.

Kim Kardashian reacts to protester shouting “Free Palestine” at OMR business festival in Hamburg:

“Free everybody.” pic.twitter.com/ujGBtdp8Fl

— Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2024