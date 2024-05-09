كيم كارداشيان تعلق على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين” خلال حدث تسويقي.. ماذا قالت؟ (شاهد)

وطن – علقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين” خلال حدث تسويقي لها في مدينة هامبورغ الألمانية، بالقول “الحرية للجميع”.

واستعرض موقع “TMZ” الأمريكي، تفاصيل الواقعة، حيث بدأت سيدة من بين حضور الفعالية الهتاف “الحرية لفلسطين” قبل أن يصطحبها رجال الأمن إلى الخارج بسبب تعطيلها للحدث.

Kim Kardashian reacts to protester shouting “Free Palestine” at OMR business festival in Hamburg: “Free everybody.” pic.twitter.com/ujGBtdp8Fl — Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2024

وخلال الواقعة، قالت كيم كارداشيان عبر الميكروفون: “الحرية للجميع”.

وتحدثت كارداشيان عن الأمر بعد ذلك وقالت إنها تتعاطف مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكدت: “أتعاطف مع الجميع. كل ما أريده هو أن يشعر الجميع بالأمان والحرية”.

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وأشارت أيضًا إلى أن لديها أصدقاء على جانبي الصراع، وأنها تتحدث مع أطفالها عن القضية أيضًا، حيث تقول لهم: “اشعروا بالأمان وكونوا جيدين في التعامل مع الناس وعاملوهم بنفس الاحترام الذي تريدون أن تتم معاملتكم به. هذه أوقات مرعبة”.

ماذا قالت كارداشيان عن 7 أكتوبر؟

وكانت كارداشيان قد أصدرت بيانا بعد هجوم السابع من أكتوبر، قالت فيه: “رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود. أحبكم وأدعمكم، سمعت مدى شعوركم بالخوف خلال هذه الأوقات، وأريد أن تعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الوضع”.

وتابعت: “الإرهاب الوحشي قضى على أرواح بريئة، وحاليا المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين يعانون ويدفعون الثمن”.