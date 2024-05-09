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طلاب كلية ترينيتي في دبلن الأيرلندية ينتصرون في معركة نصرة غزة (تفاصيل)

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احتجاجات كلية ترينيتي بدبلن

وطن – انتصر طلاب كلية ترينيتي في دبلن الأيرلندية في احتجاجاتهم التي استمرت 5 أيام تضامناً مع فلسطين، وذلك بعد أن وافقت الجامعة على قطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإنّ زعماء الحراك الطلابي أعلنوا انتصارهم في حملة على الطريقة الأمريكية أدت إلى تعطيل الحرم الجامعي.

سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية

من جهتها، قالت الجامعة في بيان إن الإدارة العليا توصلت إلى اتفاق مع المحتجين، وأضافت أن “ترينيتي ستكمل عملية سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة”.

وأضافت أن “ترينيتي ستسعى إلى سحب استثماراتها في شركات إسرائيلية أخرى”.

وبحسب بيان الجامعة، فإن قائمة موردي ترينيتي تحتوي على شركة إسرائيلية واحدة فقط، والتي ستبقى حتى مارس/آذار 2025 لأسباب تعاقدية.

بدء المشهد الاحتجاجي

وبدأ المخيم في 3 مايو / آيار الجاري، عندما نصب المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين عشرات الخيام في “ساحة الزملاء”.

احتجاجات كلية ترينيتي بدبلن
احتجاجات كلية ترينيتي بدبلن أسفرت عن التزام الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية

جاء ذلك على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتضمن الحراك الاحتجاجي، إغلاق الحرم الجامعي، الذي يقع في قلب العاصمة الأيرلندية، أمام الجمهور، ما كلّف الكلية ما يقدر بنحو 350 ألف يورو (300 ألف جنيه إسترليني) من الإيرادات المفقودة لأن الزوار لم يتمكنوا من مشاهدة “كتاب كيلز”، وهو مخطوطة من العصور الوسطى ومصدر جذب سياحي.

نصر آخر في بلجيكا

في سياق متصل، أعلنت جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا الانسحاب من مشروع علمي بشأن الذكاء الاصطناعي تشارك فيه مؤسستان إسرائيليتان، على خلفية الحرب ضد قطاع غزة.

وقالت الجامعة في بيان، إن قرار الانسحاب من المشروع العلمي اتخذ بعد تقييم جرى خلال اجتماع عقدته لجنة الأخلاقيات، وذكر البيان أن الجامعة قررت بعد التطورات الأخيرة في غزة إجراء مراجعة شاملة لجميع المشاريع البحثية التي تضم شركاء إسرائيليين.

وأضافت أن الجامعة قررت الانسحاب من مشروع الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشارك فيه شريكان إسرائيليان.

وشددت على أن جامعة بروكسل الحرة ليس لديها تعاون ثنائي مع إسرائيل، وأنها عازمة على مواصلة شراكاتها مع المؤسسات الفلسطينية.

وشارك طلاب من الجامعة مؤخراً في الاحتجاجات التي بدأت بالولايات المتحدة وامتدت إلى أوروبا تنديداً لهجمات إسرائيل على غزة.

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