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طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية برسالة نارية ورد فعل نعمت شفيق (فيديو)

بقلم
نعمت شفيق

وطن – وثقت لقطات مصورة، مشهد توبيخ إحدى الطالبات لرئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شفيق، ومطالبتها بالاستقالة من منصبها بسبب موقفها من احتجاجات الطلاب الداعمين لفلسطين واستدعائها الشرطة للتعامل معهم.

ففي مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة منظمة “طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين”، على موقع إنستغرام، قالت الطالبة لرئيسة الجامعة: “استقيلي من عملك يا مينوش، استقيلي من عملك، كيف تجرئين على معاملة طلابك بهذا الشكل؟ عليكِ أن تخجلي من نفسك، أعتقد أنك تشعرين بالخزي”.

وأضافت: “كيف استطعت أن تطلبي شرطة نيويورك لطلابك؟ كيف استطعت فعل ذلك؟ كم دفعوا لك لتعاملي طلابك كالقمامة والمجرمين؟ لقد وجهوا أسلحتهم إلينا، استقيلي من عملك، لا نريدك هنا، أنت عار على جامعة كولومبيا، أنت عار علينا، استقيلي من عملك”.

اللافت أن رئيسة جامعة كولومبيا لم تُبدِ أي رد فعل تجاه الطالبة واستكملت طريقها.

مظاهرة أمام منزل رئيسة جامعة كولومبيا

يُشار إلى أنه في الثالث من مايو/أيار الجاري، تظاهر طلاب ونشطاء في نيويورك أمام منزل رئيسة جامعة كولومبيا، للتنديد بموقفها المعارض لاعتصام الطلاب بالجامعة الداعم لفلسطين.

وهتف المتظاهرون ضد رئيسة الجامعة “العار عليكِ”، و”لن نهدأ ولن نرتاح”، تنديدا بموقفها الرافض لمطالب المعتصمين، واستدعائها الشرطة لتفريقهم بالقوة، مجددين مطالبهم التي بدؤوا من أجلها الاعتصام، وهي سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل، وإلغاء الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية.

جاءت هذه التظاهرة تزامنًا مع توجيه نعمت شفيق رسالة عن الأحداث التي شهدتها الجامعة، والتحركات التي أجريت لحل قضية الاعتصام داخل الحرم الجامعي.

وأثارت رسالتها ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن استيائه من رسالتها وحمّلها البعض تداعيات الأحداث التي شهدتها الجامعة، في حين طالبها آخرون بالاستقالة من منصبها.

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نص رسالة نعمت شفيق لشرطة نيويورك لفض اعتصام الطلبة المؤيدين لفلسطين

بدء احتجاجات جامعة كولومبيا

وكانت احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا المناصرة لغزة قد اندلعت في 17 أبريل/نيسان الماضي، حيث وأعلن الطلاب عن الاعتصام داخل الحرم الجامعي.

احتجاجات جامعة كولومبيا
احتجاجات واسعة ما زالت مستمرة في جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة

ولاحقا، تصاعدت الاحتجاجات داخل جامعة كولومبيا مع توافد المئات إلى الجامعة -على رأسهم الممثلة الأميركية سوزان ساراندون والأستاذ الجامعي نورمان فينكشتاين- للانضمام إلى الاعتصام.

وفي اليوم التالي لبدء الاعتصام، اقتحمت شرطة نيويورك الحرم الجامعي، واعتقلت عددا من طلاب الجامعة المحتجين الذين أقاموا مخيما رفضا للحرب على غزة وللمطالبة بوقفها.

منحى تصاعدي لاحتجاجات جامعة كولومبيا

واتخذت الأمور منحى تصاعديا يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، عندما قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون للمتظاهرين إن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق يجب أن تستقيل “إذا لم تتمكن من إحلال النظام في هذه الفوضى”.

وأضاف جونسون: “إذا لم يتم احتواء هذا بسرعة.. فهناك وقت مناسب للحرس الوطني”.

توبيخ نعمت شفيق

ويوم 27 أبريل/نيسان الماضي، تعرضت رئيسة جامعة كولومبيا لضغوط متجددة عندما وجهت لجنة الإشراف في الحرم الجامعي توبيخا حادا لإدارتها بسبب قمعها الاحتجاجات.

وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس شيوخ جامعة كولومبيا على قرار مفاده أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية، وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك باستدعائها الشرطة وإغلاق الاحتجاج السلمي.

ولم يذكر مجلس الشيوخ، الذي يتألف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالإضافة إلى ممثلي الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم.

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نعمت شفيق

طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية برسالة نارية ورد فعل نعمت شفيق (فيديو)

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