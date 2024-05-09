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صورة من موقع عملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي بالإسكندرية تثير صدمة.. ما علاقة الأمن الوطني؟

بقلم
اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي بالإسكندرية

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بشأن صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية، تخص واقعة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي كندي في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر.

وأظهرت الصورة التي جرى تداولها على صعيد واسع، أن موقع تنفيذ العملية يقع على مسافة 100 متر، من مبنى جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية.

وجاء هذا الربط، ليشير إلى افتراض أن هذه المنطقة تشهد حالة من الانتشار الأمني الكثيف، غير أن أحد الناشطين تحدث – وفق روايته – عن أن التواجد الأمني في المنطقة ليس كثيفًا بالشكل الكبير.

وأثيرت حالة من التباين، في الآراء حول العملية التي تزامنت مع احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية، وتحرك قواتها في محور فلادلفيا، ما يُشكل خرقا لاتفاقية السلام الموقعة مع مصر.

اغتيال رجل أعمال إسرائيلي

وكانت مجموعة تُطلق على نفسها “طلائع التحرير – مجموعة الشهيد محمد صلاح”، قد تبنت عملية قتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ المجموعة للعملية التي أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الماضية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة، قد أعلنت مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية المصرية، وأن وزارة خارجية الاحتلال تحقق في الحادث.

ولاحقًا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ رجل الأعمال الذي قُتل هو زيف كيفر.

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وفي أعقاب العملية، انتشر بيان باسم مجموعة تُدعى “طلائع التحرير – مجموعة الشهيد محمد صلاح”، تبنّت قتل من وصفته بـ”العميل الإسرائيلي المجرم زيف كيفر”.

وذكرت المجموعة، في البيان، أنّ “كيفر كان يتّخذ بعض الأعمال التجارية غطاءً لممارسة نشاطه في جمع المعلومات، وتجنيد ضعاف النفوس لمصلحة جهاز الموساد”.

وأكدت أنّ ما أوردته بشأن نشاط كيفر يأتي بناءً على تقدير معلوماتي دقيق، مشيرةً إلى أنّها ستنشر تفاصيل هذا التقدير تباعاً، وفقاً لما يسمح به الظرف الأمني.

واسم مجموعة محمد صلاح يأتي تيمنًا بالشهيد المجند محمد صلاح الذي استشهد في عمر 23 عاماً، بعد أن قتل 3 جنود إسرائيليين بالرصاص، وجرح رابعاً، في الـ3 من حزيران/يونيو الماضي، بينما كان يؤدي خدمته العسكرية في منطقة سيناء.

بيان الداخلية المصرية

في حين أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن “رجل أعمال كندى الجنسية تعرض لحادث إطلاق نار جنائي في مدنية الإسكندرية”، من دون حديث عن جنسيته الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الرجل يقيم بالبلاد بصفة دائمة وتعرض لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

تأكيد الهوية الإسرائيلية لرجل الأعمال

في حين ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجل أعمال يهودي قتل في مدينة الإسكندرية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن الرجل “يحمل أيضا الجنسية الكندية، ويمتلك شركة في مصر”، وأضافت أنها “تتعامل مع الحادث مع سفارة إسرائيل في القاهرة”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الملف الشخصي لرجل الأعمال على موقع “لينكدإن” يشير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة مصرية لتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ولها مكاتب في أوكرانيا وإسرائيل.

يُشار إلى أنه في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل 3 إسرائيليين على الأقل من جراء إطلاق عنصر من الشرطة المصرية النار عليهم في منطقة عمود السواري، في الإسكندرية أيضاً.

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