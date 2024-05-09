سكينة لحموش.. ظهور مثير وفاضح لبرلمانية مغربية يحدث ضجة (فيديو)

وطن – لفتت البرلمانية الشابة، سكينة لحموش، الأنظار داخل قبة البرلمان بجمالها اللافت وملابسها المثيرة، ما جعل محل جدل وتساؤل بين المغاربة.

وظهرت “لحموش” تحت قبة البرلمان لتقول وقد بدت وهي تلبس ثياباً ضيقة كشفت عن صدرها، إن أثمنة أضحية العيد مرتفعة جداً وبشكل لا يطاق وخاصة بالنسبة للطبقة الهشة.

اتفق معاك يا حبيبتي سكينه لحموش الاضاحي مرتفعه بشكل لايطاق 🥵#عيد_الاضحى pic.twitter.com/yP4QJGKZoL — voltaren (@wi_6666) July 7, 2022

وخاطبت وزير الفلاحة: “ماذا أنتم فاعلون من أجل شراء أضحية العيد بـ 800 درهم كما سبق وصرحتم؟”

وجاء ذلك بعد شكاوى للمغاربة من ارتفاع أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى كل عام.

ورغم أن التصريحات الحكومية والتقارير الصحفية تفيد بوفرة الماشية في المغرب، لكن استطلاعات الرأي المصورة المنتشرة في المواقع الإخبارية المغربية تعكس استياء عاما في البلاد؛ بسبب الأسعار الباهظة التي لن تمكن الكثير من الأسر من الاحتفال بالعيد كما اعتادوا إلى درجة أن البعض طالب بإلغاء شعيرة التضحية.

مما يعيد إلى الأذهان إعلان ملك المغرب عام 1963، إلغاء شعيرة النحر بسبب ما عرف آنذاك بـ “حرب الرمال” بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

النائبه المغربيه الجميله سكينه لحموش تعرض على البرلمان #المغربي شكوى المواطنين بسبب ارتفاع اسعار الاضاحي ومواطنون يطالبون بنائبات بهذا الجمال لتجميل العمليه الديمقراطيه لدينا pic.twitter.com/Txv1M9unpU — خيطان تايمز (@KhaitanTimes) May 9, 2024

انشغال بالنائبة

وتحولت ردود وتعليقات المتابعين على موقع “إكس”-تويتر سابقاً- من الحديث عن غلاء أضحية العيد والمشكلة التي يعانيها المغاربة كل عام إلى انشغال بالنائبة التي ظهرت بشكل مثير.

وعلقت “سارة المطيري” مخاطبة النائبة لحموش :” في بعض التعليقات راح تلقين خرفان اختاري واحد والثاني مجاني”. وفي السياق ذاته قال فيصل الشثري:”تنقي لك واحد من الخرفان اللي بالتعليقات طبي وتخيري” .

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وكانت البرلمانية الشابة سكينة لحموش الملقبة بـ “حسناء البرلمان”، تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلبتها المفقودة التي تنتمي إلى فصيلة “بولدوغ”.

ونشرت لحموش على حسابها الرسمي على إنستغرام، في يونيو، 2022 نداء لمتابعيها من أجل مساعدتها على إيجاد كلبتها « لولا »، التي ضاعت منها في أحد الأحياء في مدينة الرباط.

النائبة البرلمانية سكينة لحموش تبحث عن كلبتها الضائعة "لولا" التي فقدتها بحي السويسي بالرباط.. و تعد بمكافأة لمن يستطيع إيجادها أو يساعد على إيجادها !! رقم الهاتف في سطوري النائبة ⤵️ pic.twitter.com/i1PCMpSsH2 — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) June 27, 2022

ووعدت البرلمانية الحسناء في منشورها من يجد كلبتها « لولا »، بمكافأة.

واستغرب نشطاء وقتها من تدوينة لحموش، حيث لم يعتد كثيرون على مثل هذه المنشورات من قبل السياسيين المغاربة.

و”سكينة لحموش” هي نائبة برلماني عن حزب الحركة الشعبية، حاصلة على شهادة الماستر في العلوم السياسية من بريطانيا والإجازة في شعبة القانون الفرنسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وفازت في الانتخابات عن محافظة القنيطرة-سلا ، برغم صغر سنها.

وهي عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في البرلمان المغربي، وهي أيضاً ابنة البرلماني، والرجل النافذ داخل حزب الحركة الشعبية وعضو مكتبه السياسي، محمد لحموش.