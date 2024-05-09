سفينة قطرية تركية مشتركة تنطلق من مرسين محملة بالمساعدات لغزة (فيديو)

وطن – أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن إرسال قطر وتركيا لسفينة محملة بأكثر من 1900 طن من المساعدات لقطاع غزة، تتضمن مواد غذائية وصحية ونظافة وإيواء.

1400 طن منها تم تقديمها من قبل صندوق قطر للتنمية في تركيا، والـ 500 طن المتبقية من قبل المنظمات غير الحكومية بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانطلقت السفينة، اليوم الخميس، من رصيف “ميناء مرسين الدولي رقم 2” ومن المقرر أن تصل إلى ميناء العريش المصري، أقرب منطقة إلى غزة، في رحلة بحرية من المقرر أن تستمر لمدة يومين تقريباً.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن مراسم احتفال أقيمت في الميناء لإنطلاق السفينة التركية القطرية، وحضرها نائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، ومحافظ مرسين علي حمزة بهليفان، ورئيس آفاد أوكي ميميش ومسؤولون عسكريون ومدنيون.

لولوة الخاطر تعلق

وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية ” لولوة الخاطر” أن هذه السفينة التي انطلقت من مرسين تأتي امتداداً للعلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على موقف البلدين الثابت والرافض لاستمرار الحرب على غزة. لا سيما الاقتحامات الأخيرة لبلدية رفح الذي كان من تداعياته توقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

انطلقت من مدينة مرسين في تركيا سفينة قطرية تركية مشتركة تحمل ١٩٠٠ طنا من المساعدات الغذائية لدعم الأشقاء في قطاع غزة 🇶🇦 🇹🇷 🇵🇸. تأتي هذه السفينة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين الشقيقين وتأكيدا على موقف البلدين الثابت والرافض لاستمرار الحرب على #غزة لا سيما… https://t.co/4lDTCnGZba pic.twitter.com/S9cuEGVCts — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) May 9, 2024

وأضافت أن انطلاق السفينة التي تعد أحدث حلقة في سلسلة التعاون الراسخ والمستمر بين البلدين، يعبر عن الرؤية القطرية التركية المشتركة إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق في القطاع.

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وبدورها قدرت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشر على موقعها في “إكس”-تويتر سابقاً- الجهود الإنسانية والتنموية الكبيرة التي تبذلها تركيا في القطاع مشيرة إلى أن تعاون قطر وتركيا في كثير من الملفات الأخرى سيستفيد منه الملايين حول العالم.

قطر وتركيا ترسلان سفينة محملة بأكثر من 1900 طن من المساعدات لقطاع غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/0XsNwxdO1P — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 9, 2024

ولفتت إلى أن العلاقات التركية تستمد قوتها من روح الأخوة والتضامن والدعم المبادل والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

استهداف الأونروا

وفي سياق متصل كانت قطر أدانت بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس المحتلة، وعدت هذه الإعتداءات تحدياً سافراً للقانون الدولي ، وترهيباً مفضوحاً تحت عباءة حرية التعبير.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشر على حسابها في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة ” الأونروا ” الذي بدأ بإدعاءات عدم حياديتها ، يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية ، لاسيما مع استمرار الحرب الغاشمة على القطاع.

بيان : قطر تدين بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر " الأونروا" في القدس المحتلة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Ok4BkN5Knh — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 9, 2024

وشددت الوزارة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنباً لتداعياته الإنسانية الكارثية.