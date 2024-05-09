باميلا الكيك بالمايوه والجمهور: “ما توقعناها منك”! (شاهد)

نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، حيث أطلت في الصورة وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر في مصر، مرتدية المايوه.

وعلقت باميلا على الصورة قائلة: “باميلا لا لاند”.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لصورة باميلا، فعلقت إحدى المتابعات قائلة: ” ما توقعتها منك”.

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كما نشرت باميلا صورة أخرى وعلقت عليها: “روحي بتحبّ نيلها وأهرامها .. حبيبتي يا مصر يا أمّ الدنيا”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴‎‏ (@‏‎pamelaelkik‎‏)‎‏

يذكر ان اسم باميلا يتردد مؤخرا للمشاركة في المسلسل التركي المعرب “ايزال” إلى جانب النجم السوري باسل خياط.

وافتتحت باميلا الكيك في نهاية شهر رمضان الماضي مطعمها الجديد وهو الأول لها في مجال الاستثمار بعيداً عن عالم التمثيل والفن.

ونشر بعض محبي النجمة اللبنانية مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام الموسيقة خلال الافتتاح.