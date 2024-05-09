السعودية تعدم أحد مواطنيها بعد جريمة اغتصاب مروعة

وطن – أعلنت السلطات السعودية، إعدام أحد مواطنيها بسبب ما قالت إنها جريمة اغتصاب تحمل تفاصيل مروعة وهزت المملكة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تفاصيل مروعة لجريمة قتل نفذها مواطن سعودي خطف امرأة إلى مكان ناء “بعيد عن الغوث” معلنة تنفيذ حكم الإعدام ” القتل تعزيراً” الصادر بحقه، كما نقلت صحف محلية.

جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في #جازانhttps://t.co/NQwm9uB3vQ — صحيفة تواصل (@twasulnews) May 8, 2024

وقالت الداخلية السعودية في بيان: “أقدم صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي – سعودي الجنسية – على تعاطي مادة الامفيتامين المخدرة وإركاب امرأة في سيارته والذهاب بها لمكان ناءٍ بعيداً عن الغوث والاعتداء عليها بالضرب والطعن وفعل الفاحشة بها بالقوة”.

وأضاف البيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وقال البيان: “لأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل شنيع محرم بإجماع الأمة سيما وأنه قد فعله على سبيل القوة والغلبة والقهر وليس بينه وبين المجني عليها عداوة سابقة لتتجنى عليه فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأضافت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني صالح بن ماضي بن ناصر بمنطقة جازان.

إعدام سعودي بزعم الخيانة

يُشار إلى أنه قبل أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام، في حق مواطن سعودي اتهم بخيانة الوطن والانضمام لتنظيم القاعدة.

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وقال بيان للوزارة إن يحيى بن علي بن حسن هزازي اعتقل في 2005 بتهم “خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وتمويله للإرهاب.”

وأكد البيان “انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا”.

انتقادات لإعدامات السعودية

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أن الرقم القياسي سجلته في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.