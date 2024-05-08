هآرتس تكشف مساعي إسرائيل من اقتحام معبر رفح.. شركة أمنية أمريكية تديره وهذه مهامها

وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن أهداف جيش الاحتلال من عملية اقتحام معبر رفح الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقالت الصحيفة إن “العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، ستركز أساساً على إنهاء سيطرة حركة حماس على المعبر”.

وأضافت أن الاحتلال ينوي نقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى “جهة محايدة”، موضحة أن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنوي نقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة بعد انتهاء العملية العسكرية.

وزعمت الصحيفة أنّ تل أبيب تعهدت أن تقتصر العملية على المعبر على طرد “حماس”، وألا تستهدف البنية التحتية في معبر رفح من أجل استمرار تشغيله.

وأوضحت أن عناصر الشركة الأمنية الأمريكية تتألف من جنود سابقين في وحدات خاصة في الجيش الأمريكي. وأشارت إلى أن الشركة الأمريكية التي ستدير معبر رفح متخصصة في حراسة مواقع استراتيجية في مناطق النزاع بإفريقيا.

وعن خصوص مهام هذه “الشركة”، أوضحت الصحيفة أنها ستناط إليها مهمة إدارة الحركة في معبر رفح، كما أنها ستقوم بفحص الشاحنات ومنع عودة حماس إلى المكان.

كيربي يتحدث عن عملية رفح

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة.

وأضاف: “إسرائيل أبلغتنا تصميمها على تقليص قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى داخل غزة”.

حماس تعلق على اقتحام معبر رفح

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد صرح في مؤتمر صحفي، بأن اقتحام جيش الاحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر جريمة وتصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف أنَّ اقتحام واحتلال الاحتلال معبر رفح يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره للشعب الفلسطيني المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع مُمنهج من قبل الاحتلال.

وتابع: “اقتحام جيش الاحتلال معبر رفح، وقصفه بشكل همجي وإجرامي، بإصرار من نتنياهو وأركان حربه المتطرّفين، هو محاولة مكشوفة لتخريب كلّ جهود الوسطاء في إنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا، وهو في ذات الوقت محاولة يائسة لصناعة صورة نصر موهوم لحفظ ماء وجهه، ولن يحصل في حال استمرار عدوانه إلا على مزيدٍ من الهزائم والخزي”.

ودعا حمدان، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد لقاء عاجل على مستوى وزراء الخارجية، واتخاذ موقف عاجل وفاعل لوقف هذا الانتهاك وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه.

وقال القيادي في حماس: “نقدّر عالياً موقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية في إدانة قصف الاحتلال واحتلاله معبر رفح، ونثمّن رفضهم طلب الاحتلال فتح المعبر في ظل هذا القصف والاحتلال، إلاّ وفق الآلية السابقة، ونؤكّد أنَّ معبر رفح كان وسيبقى معبر اً مصرياً فلسطينياً خالصاً، ولا وجود فيه لأيّ قوة احتلالية”.