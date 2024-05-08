“ملابس نوم وصفعة”.. ممثلة الأفلام الإباحية تفضح ترامب علانية في المحكمة

وطن – عادت ممثلة الأفلام الإباحية “ستورمي دانيالز” إلى واجهة الأخبار العالمية بعد إدلائها بشهادتها، الثلاثاء، أمام هيئة من المحلفين في نيويورك، وكشفت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استقبلها بملابس النوم في جناحه الفندقي عام 2006، وقالت إنها صفعته بناءً على طلبه.

وتعد ستورمي دانيلز شخصية رئيسية في الجدل الدائر حول قضية الرشوة التي لاحقت ترامب عام 2016، حيث تم دفع مبلغ لها مقابل الصمت.

ويواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية تتعلق بسداد مبالغ لمحاميه السابق مايكل كوهين، مقابل مدفوعات تمت قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة ترامب المزعومة مع دانييلز. ودفع ترامب بأنه غير مذنب ونفى هذه القضية.

وقالت شبكة “سي إن إن ” الأمريكية أن دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، تزعم أنها أقامت علاقة غرامية مع ترامب لليلة واحدة في عام 2006.

وظهر الجدل في يناير 2018، عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن الدفعة البالغة 130 ألف دولار.

ولفت تقرير الشبكة الذي كتبته “شانيا شيلتون” إلى فيلم “Stormy”، وهو فيلم وثائقي تم إصداره عن Peacock في مارس، حيث تقول دانيلز فيه إنها وافقت على قبول المبلغ لحماية زوجها وابنتها، وبالتالي “سيكون هناك دليل ورقي ومسار مالي يربطني ودونالد ترامب حتى أتمكن من ذلك”. لا يمكنه أن يقتلني.

قالت دانيلز في الفيلم الوثائقي: “كنت متأكة تماما أنني سأموت”.

وزعم ممثلو الادعاء في نيويورك أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال قمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته.

ووفقا لوثائق الاتهام، فإن ترامب “قام بشكل متكرر وبطريقة احتيالية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء السلوك الإجرامي الذي أخفى معلومات ضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016”.

وأشار التقرير إلى أن القاضي خوان ميرشان رفض في مارس/آذار محاولة قدمها محامو ترامب لمنع دانيلز وكوهين من اتخاذ الموقف، وقالت دانيلز العام الماضي إنها مستعدة “تماما” للقيام بذلك.

هدف للتهديدات المتكررة

وكانت دانيلز صريحة بشأن التهديدات التي تلقتها منذ ظهور علاقتها المزعومة مع ترامب.

وأخبرت بيرس مورغان في مقابلة العام الماضي أن التهديدات الموجهة إليها من أنصار ترامب أصبحت الآن “أكثر تحديدًا وصورة”، وأكثر خطورة بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وأصدرت دانيلز كتابًا بعنوان “الإفصاح الكامل” في عام 2018، يعرض بالتفصيل لقاءها المزعوم مع ترامب في بحيرة تاهو في عام 2006 بتفاصيل مصورة ومشاركة الروايات حول طفولتها وحياتها.

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تهديد مجهول

وتقول إنها كتبت الكتاب لأن مقابلة سابقة في برنامج “60 دقيقة” مع أندرسون كوبر “لم تغطي سبب قراراتي والتكاليف الشخصية الحقيقية بالنسبة لي. واضافت :” “على الرغم من كل ما خسرته، فأنا أستحق فرصة الدفاع عن نفسي وبيان كل الحقائق.”

وخلال مقابلة دانيلز مع كوبر، رفضت مناقشة ما إذا كان لديها دليل على هذه القضية وقالت إنها تعرضت للتهديد بالتزام الصمت بشأن ذلك.

وقالت دانيلز في كتابها إن كوهين هدد برفع دعوى قضائية بعد وقت قصير من المقابلة التي أجرتها مع الشركة الأم لمجلة Life & Style وIn Touch في عام 2011.

ممثلة أفلام إباحية

وبدأت دانيلز عملها كراقصة في لويزيانا قبل أن تنتقل إلى لوس أنجلوس لإنتاج أفلام إباحية. لديها خبرة في التمثيل، بالإضافة إلى كتابة وإخراج الأفلام.

ظهرت الممثلة في الأفلام الناجحة في شباك التذاكر، بما في ذلك “The 40-Year-Old Virgin” و”Knocked Up”، وتم إدخالها في قاعة مشاهير أخبار الفيديو للبالغين في عام 2014.

بعد أداء في عام 2018 في نادي Solid Gold Gentleman’s Club في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، قالت دانيلز لشبكة CNN إنها كانت تستفيد من اللحظة التي كان فيها الاهتمام بحياتها المهنية في أعلى مستوياته على الإطلاق وتستخدمه لصالحها.