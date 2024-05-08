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كيم كارداشيان تشعل حفل ميت غالا بإطلالة مثيرة! (شاهد)

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كيم كارداشيان حفل ميت غالا السنوي

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بإطلالاتها المثيرة، حفل “ميت غالا Met Gala” السنوي.

وتعاونت كيم كردشيان مع دار Maison Margiela في إطلالتها الخاصة بهذا الحفل.

وقد نفّذ لها مصمم الدار “جون غاليانو” ثوباً فضياً من الدانتيل غطته زخارف الورود وترافق في القسم العلوي منه مع كنزة صوفيّة باللون الرمادي.

إطلالة كيم كارداشيان في ميت غالا
إطلالة كيم كارداشيان في ميت غالا

وبدت “كيم” غير مرتاحة على الإطلاق في حركاتها وتنقلها على السجادة الحمراء.

كما أنها لم تلتقط أنفاسها مباشرة بعد صعودها بضعة درجات من مدرج الـ”ميت غالا Met Gala” الأيقوني.

ولاحظ الجميع أنها لم تكن تشعر بالارتياح على الإطلاق أثناء حديثها إلى مقدمة الحفل.

 

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في حين انتقدها البعض في منشوراتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، واعتبروا أنها فضّلت أن تطل بإطلالة جميلة على أن تبدو مرتاحة وحرة الحركة، ووصف آخرون إطلالتها بالجنون والهوس أيضًا.

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