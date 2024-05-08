الرئيسية » حياتنا » فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر وهذا ما حدث (فيديو)

فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر وهذا ما حدث (فيديو)

بقلم
فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر

وطن – ضبط نشطاء ومشاهير قائمين على برامج وحلقات بث مباشر عبر منصات التواصل، منتج هوليود البارز “هيرشل آلان وينجرود” أثناء جلوسه مع قاصر وكان يحاول إقامة علاقة معها.

وأثناء البث المباشر الذي يقدمه فيتالي وبرادلي مارتن، قُبض على منتج وكاتب Space Jam عام 1996 هيرشل وينجرود، وهو يحاول مقابلة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، ومواعدتها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع كاتب السيناريو والمنتج الأمريكي في مطعم مع قاصر. وأظهرت اللقطات “وينجرود” وفتاة صغيرة يجلسان على طاولة ويتحدثان ويطلبان الطعام.

ثم اقتحم فيتالي ومارتن معدا البرنامج المكان وواجها وينجرود بشأن ما كان يفعله معها.

فضيحة هيرشل وينجرود

وفي نهاية المطاف، اعترف منتج هوليوود اليهودي “وينجرود” في الفيديو بأن الفتاة قالت له إن عمرها 15 عامًا أثناء محادثتهما، واعترفت بأنه التقى بها عبر أحد مواقع المواعدة.

وحاول الكاتب الشهير أن يخرج من الموقف عندما اقترب منه مصور المقطع وسأله: “لماذا تجلس مع ابنتي الصغيرة؟”. وسأل القائمون على البث المباشر وينجرود عما إذا كان على علم بعمرها فأجاب: “ليس لدي أي فكرة”.
ووقف المذيع في وجهه وقال: لماذا أنت هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ مع طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.”

وبدا أن وينجرود رد بالقول: “هذا ليس مخالفًا للقانون. لقد كنا نتحدث للتو. نعم، لقد كنا نتحدث ونتغازل، إنها ليست مشكلة كبيرة.

  • اقرأ أيضا:
النجمة كيندال جينر بإطلالة فاضحة في حفل الأوسكار

بدأ أحد الرجال الآخرين بمراجعة النصوص التي تبادلها وينجرود مع الفتاة الصغيرة من خلال تصفح هاتفها، وأوضح أنه رأى تبادلات نصية غير لائقة.

وأظهر الفيديو الرجال وهم يتبعون وينجرود خارج المطعم وهم يضايقونه.
وصرخوا: “شخص شاذ جنسيا يحاول مقابلة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما”.

ولم يصدر وينجرود بيانا بخصوص المواجهة. وأشار الرجال في الفيديو إلى أنهم اتصلوا هاتفيا بالشرطة وطلبوا التدخل، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الشرطة قد تحدثت مع وينجرود بشأن لقاءه المزعوم مع الفتاة القاصر

ويعد وينجرود شخصية بارزة في هوليوود، والداه من أصل يهودي. وهو خريج مدرسة لندن للسينما، وشارك بأعمال كبيرة مثل “Trading Places” و”Twins”. تضمنت العديد من إنتاجاته تفاعلات مع الأطفال، مثل “Space Jam” و”Kindergarten Cop”، مما يضعه تحت رقابة أكبر.

قد يعجبك أيضاً

تغريدة مهينة لشهداء الجزائر كتبها فيصل القاسم وأثارت غضبا واسعا

تغريدة مهينة لشهداء الجزائر كتبها فيصل القاسم وأثارت غضبا واسعا

الملكة رانيا العبد الله تضع نفسها مكان كل مستوطنة إسرائيلية

الملكة رانيا: “أضع نفسي مكان كل أم إسرائيلية تعرض ابنها للخطف في 7 أكتوبر” (فيديو)

فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر

فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر وهذا ما حدث (فيديو)

أثار مقطع مصور متداول في منصات التواصل ضجة واسعة بعدما أظهر طائر نورس يطير على أكتاف آخر في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا

تسلق نورس فوق آخر خلال طيرانه يثير الضجة في تركيا “فيديو”

حادث سير تسبب به سائق شاحنة متهور يسير عكس السير في سلطنة عمان

سلطنة عمان .. 18 شخصاً بين قتيل وجريح بحادث سببه “جنون” سائق شاحنة! (شاهد)

شاهد ما استخرجه طبيب عماني من بطن طفلة فلسطينية وأصابه بالصدمة

شاهد ما استخرجه طبيب عماني من بطن طفلة فلسطينية وأصابه بالصدمة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior