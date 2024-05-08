فضيحة منتج هوليوود اليهودي هيرشل وينجرود.. ضُبط مع فتاة قاصر وهذا ما حدث (فيديو)

وطن – ضبط نشطاء ومشاهير قائمين على برامج وحلقات بث مباشر عبر منصات التواصل، منتج هوليود البارز “هيرشل آلان وينجرود” أثناء جلوسه مع قاصر وكان يحاول إقامة علاقة معها.

وأثناء البث المباشر الذي يقدمه فيتالي وبرادلي مارتن، قُبض على منتج وكاتب Space Jam عام 1996 هيرشل وينجرود، وهو يحاول مقابلة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، ومواعدتها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع كاتب السيناريو والمنتج الأمريكي في مطعم مع قاصر. وأظهرت اللقطات “وينجرود” وفتاة صغيرة يجلسان على طاولة ويتحدثان ويطلبان الطعام.

ثم اقتحم فيتالي ومارتن معدا البرنامج المكان وواجها وينجرود بشأن ما كان يفعله معها.

فضيحة هيرشل وينجرود

وفي نهاية المطاف، اعترف منتج هوليوود اليهودي “وينجرود” في الفيديو بأن الفتاة قالت له إن عمرها 15 عامًا أثناء محادثتهما، واعترفت بأنه التقى بها عبر أحد مواقع المواعدة.

وحاول الكاتب الشهير أن يخرج من الموقف عندما اقترب منه مصور المقطع وسأله: “لماذا تجلس مع ابنتي الصغيرة؟”. وسأل القائمون على البث المباشر وينجرود عما إذا كان على علم بعمرها فأجاب: “ليس لدي أي فكرة”.

ووقف المذيع في وجهه وقال: لماذا أنت هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ مع طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.”

وبدا أن وينجرود رد بالقول: “هذا ليس مخالفًا للقانون. لقد كنا نتحدث للتو. نعم، لقد كنا نتحدث ونتغازل، إنها ليست مشكلة كبيرة.

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بدأ أحد الرجال الآخرين بمراجعة النصوص التي تبادلها وينجرود مع الفتاة الصغيرة من خلال تصفح هاتفها، وأوضح أنه رأى تبادلات نصية غير لائقة.

وأظهر الفيديو الرجال وهم يتبعون وينجرود خارج المطعم وهم يضايقونه.

وصرخوا: “شخص شاذ جنسيا يحاول مقابلة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما”.

ولم يصدر وينجرود بيانا بخصوص المواجهة. وأشار الرجال في الفيديو إلى أنهم اتصلوا هاتفيا بالشرطة وطلبوا التدخل، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الشرطة قد تحدثت مع وينجرود بشأن لقاءه المزعوم مع الفتاة القاصر

ويعد وينجرود شخصية بارزة في هوليوود، والداه من أصل يهودي. وهو خريج مدرسة لندن للسينما، وشارك بأعمال كبيرة مثل “Trading Places” و”Twins”. تضمنت العديد من إنتاجاته تفاعلات مع الأطفال، مثل “Space Jam” و”Kindergarten Cop”، مما يضعه تحت رقابة أكبر.