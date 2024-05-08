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فتح النار عليهم ثم انتحر.. فيديو مروع لعراقي قتل أفراد عائلته الـ 12 بمجزرة مروعة في البصرة

بقلم
فتح النار عليهم ثم انتحر.. فيديو مروع لعراقي قتل أفراد عائلته الـ 12 بمجزرة مروعة في البصرة

وطن – وثق مقطع فيديو يتصدر التريند العراقي حاليا جريمة بشعة لأب عراقي في البصرة، أقدم على تنفيذ مجزرة مروعة بحق أفراد أسرته حيث قتلهم جميعا ثم انتحر، فيما تحقق السلطات في الجريمة للوقوف على كافة ملابساتها.

وبحسب ما تنقالته وسائل الإعلام في العراق، فإن حادثة مروعة شهدتها البصرة لأب يعمل في مجال بيع وشراء العقارات والذي كان مديونا بديون كبيرة تقدر بمليار دينار.

عراقي يقتل جميع أفراد عائلته بالبصرة وينتحر

ما وضعه في ضغوط نفسية وحالة سيئة دفعته لفتح النار على عائلته المكونة من 12 شخصاً وقتلهم جميعا في مشهد كارثي، ثم انتحر هو الآخر.

فيما نقلت مصادر أمنية في محافظة البصرة، أن الجريمة التي وقعت، الأربعاء، تمثلت في إقدام أب على قتل عائلته بالكامل والمكونة من 12 شخصا في قضاء شط العرب بالمحافظة، قبل أن ينتحر هو الآخر.

وتابع المصدر أن الأدلة الجنائية حاليا في موقع الحادث للتحقيق ومعرفة الملابسات.

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لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مشاكل عائلية بسبب تعاطي المخدرات.

أول تعليق رسمي

ومنذ قليل صدر بيانا عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، جاء فيه: “في حادث جنائي مؤسف وبالساعة ٢١٣٠ من اليوم الأربعاء، اقدم أب على قتل عائلته بالكاملة المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة”.

وأضاف أن “المعلومة الأولية تشير الى أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية”، لافتاً الى أن “قيادة شرطة محافظة البصرة فتحت تحقيقاً موسعاً”.

وكانت قيادة شرطة البصرة أعلنت، مساء الأربعاء، عن قيام أب بقتل عائلته، مشيراً الى انتحاره.

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