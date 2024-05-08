فتح النار عليهم ثم انتحر.. فيديو مروع لعراقي قتل أفراد عائلته الـ 12 بمجزرة مروعة في البصرة

وطن – وثق مقطع فيديو يتصدر التريند العراقي حاليا جريمة بشعة لأب عراقي في البصرة، أقدم على تنفيذ مجزرة مروعة بحق أفراد أسرته حيث قتلهم جميعا ثم انتحر، فيما تحقق السلطات في الجريمة للوقوف على كافة ملابساتها.

وبحسب ما تنقالته وسائل الإعلام في العراق، فإن حادثة مروعة شهدتها البصرة لأب يعمل في مجال بيع وشراء العقارات والذي كان مديونا بديون كبيرة تقدر بمليار دينار.

مجزرة.. أب قتل كل أفراد عائلته المكونة من 12 فرداً وانتحر في البصرة جنوب العراق المعلومات الأولية تشير إلى أن الأب يعمل في مجال العقارات، وعليه ديون تقدر بأكثر من مليار دينار، وبسبب الضغوط النفسية، قتل عائلته وانتحر.

– قلتها وأكررها.. المجتمع العراقي يمر مرحلة خطيرة جداً pic.twitter.com/JFlCk5xtee — حيدر الموسوي – Hayder Almosawy (@haider_mossawy) May 8, 2024

عراقي يقتل جميع أفراد عائلته بالبصرة وينتحر

ما وضعه في ضغوط نفسية وحالة سيئة دفعته لفتح النار على عائلته المكونة من 12 شخصاً وقتلهم جميعا في مشهد كارثي، ثم انتحر هو الآخر.

فيما نقلت مصادر أمنية في محافظة البصرة، أن الجريمة التي وقعت، الأربعاء، تمثلت في إقدام أب على قتل عائلته بالكامل والمكونة من 12 شخصا في قضاء شط العرب بالمحافظة، قبل أن ينتحر هو الآخر.

وتابع المصدر أن الأدلة الجنائية حاليا في موقع الحادث للتحقيق ومعرفة الملابسات.

اقرأ أيضا:

لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مشاكل عائلية بسبب تعاطي المخدرات.

🔴 في جـ'ريمة مروعة تهز البصرة.. رب أُسرة يقتـ.ل 12 فرد من عائلته، بينهم نسـ.اء واطفال، ثم ينتـ.حر. pic.twitter.com/6AopIyVkyF — أركان الشمري (@ar_8kn) May 8, 2024

أول تعليق رسمي

ومنذ قليل صدر بيانا عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، جاء فيه: “في حادث جنائي مؤسف وبالساعة ٢١٣٠ من اليوم الأربعاء، اقدم أب على قتل عائلته بالكاملة المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة”.

وأضاف أن “المعلومة الأولية تشير الى أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية”، لافتاً الى أن “قيادة شرطة محافظة البصرة فتحت تحقيقاً موسعاً”.

وكانت قيادة شرطة البصرة أعلنت، مساء الأربعاء، عن قيام أب بقتل عائلته، مشيراً الى انتحاره.