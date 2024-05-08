سلطنة عمان .. 18 شخصاً بين قتيل وجريح بحادث سببه “جنون” سائق شاحنة! (شاهد)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بحادث سير مروع تسبب به سائق شاحنة متهور كان يسير عكس اتجاه السيارات قبل أن يصطدم بـ 11 مركبة.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان، إن مواطنين اثنين من بين الوفيات الثلاث، بجانب وافد، و15 إصابة مختلفة بسبب حادث التصادم في ولاية لوى.

🔴 حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/46gGL10BSU — 🇴🇲العميد (@HassanOman940) May 8, 2024

وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة كان يسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.

🔴 صاحب شاحنة يمشي عكس السير في ولاية لوى متسببا في عدد من الحوادث الله يسلم الجميع @RoyalOmanPolice همتكم في ردع أمثال هؤلاء pic.twitter.com/vDy1Vke4bS — ربيع السعدي #لوى 🇴🇲 (@Rabia9022) May 8, 2024

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث، الشاحنة تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، وأظهر مقطع فيديو آخر السيارات المتضررة من التصادم.

نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.

نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW — م/ سلطان الجهوري (@sultanali2422) May 8, 2024

ونعت إحدى العوائل العمانية وفاة اثنين من أبنائها في الحادث، وهم ماجد بن عبدالله النبهاني وابن عمه.